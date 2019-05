Blaulicht-Blog: Unbekannte schlitzen Pferd den Bauch auf

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin von Mittwoch, 1. Mai.

+++ Unbekannte schlitzen Pferd den Bauch auf +++

In Nordbrandenburg ist erneut ein Pferd schwer verletzt worden. Bei dem Sportpferd sei eine Schnittwunde am Bauch festgestellt worden, teilte ein Polizeisprecher am Mittwoch in Neuruppin mit. Das Tier habe in einem Stall in Groß Pankow (Prignitzkreis) gestanden. Das Pferd musste in eine Tierklinik gebracht werden, danach sei Anzeige erstattet worden. Es ist bereits der dritte Fall in der Region Nordbrandenburg/Südmecklenburg. Im Januar hatten Unbekannte ein Zuchtpferd im Löwenberger Land (Oberhavel) schwer verletzt, im März ein Pferd bei Grünow nahe Neustrelitzt.

+++ Mann belästigt zwei Frauen am Bahnhof Zoo +++

Ein 40-Jähriger hat am Dienstag zwei Frauen (57 und 28 Jahre) in Charlottenburg sexuell belästigt. Der Vorfall ereignete sich nach Angaben der Bundespolizei gegen 13.45 Uhr. Der mit über 2,6 Promille stark alkoholisierte Mann zog in einer S-Bahn zunächst die ältere der beiden Frauen mit Gewalt an sich und versuchte sie zu küssen. Im Anschluss bedrängte er in gleicher Weise eine 28-Jährige. Die Frauen flüchteten über die Rolltreppe in Richtung Bahnhofshalle. Der 40-Jährige blockierte daraufhin die Rolltreppe per Nothalt und nahm die Verfolgung auf. Beide Frauen flüchteten sich in ein Schnellrestaurant, wo die Beamten auch den Mann festnehmen konnten. Gegen den 40-Jährigen wird nun wegen sexueller Belästigung ermittelt.

+++ Am Hauptbahnhof: Ehemann schlägt seine Frau mehrfach ins Gesicht +++

Ein Mann wurde am Mittwochnachmittag von der Bundespolizei festgenommen, nachdem er zuvor seine Ehefrau am Berliner Hauptbahnhof in Mitte durch Faustschläge verletzt hatte. Bahnmitarbeiter bemerkten gegen 14 Uhr auf dem Bahnsteig eine körperliche Auseinandersetzung zwischen den Eheleuten und informierten die Polizei. Der 26 Jahre alte Ehemann schlug seiner Frau offenbar mehrfach mit der Faust ins Gesicht. An der Hand trug er mehrere schwere Ringe. Durch die Schläge erlitt die 26-Jährige eine stark blutende Platzwunde. Sie wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Nach der vorläufigen Festnahme wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt.

+++ Radfahrer missachtet Vorfahrt - tödlich verletzt +++

Ein Radfahrer ist in Forst (Landkreis Spree-Neiße) mit einem Auto zusammengestoßen und dabei tödlich verletzt worden. Der 68-Jährige habe am Dienstagmittag im Ortsteil Klein Jamno die Vorfahrt des Autos missachtet, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Er wurde mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen und starb nach einer Notoperation.

+++ Solarpark in Werneuchen steht in Flammen +++

Auf dem Solarpark in Werneuchen brennt es.

Foto: Thomas Peise

Am Mittwochnachmittag ist auf dem Solarpark in Werneuchen in Brandenburg ein Feuer ausgesprochen. Laut ersten Informationen steht dort die Trafostation in Flammen. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot vor Ort und kühlt zunächst die Solarpanele.

Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an.

Foto: Thomas Peise

+++ Wegen Fahrrad: 19-Jähriger schlägt Mann mit Gürtel +++

Zwei Männer waren am Dienstagnachmittag in einer S-Bahn aneinandergeraten, nachdem einer der beiden vermutet hatte, sein gestohlenes Fahrrad wiedergefunden zu haben. Wie die Bundespolizei am Mittwoch mitteilte, sprach ein 28-Jähriger gegen 16 Uhr einen Mitreisenden in der Linie S7 auf das Rad an. Der 19-Jährige beschimpfte den Mann daraufhin und schlug ihm beim Ausstieg am S-Bahnhof Friedrichsfelde Ost mit dem Gürtel auf den Oberkörper. Zeugen drängten sich daraufhin zwischen die beiden. Der Angegriffene erlitt durch die Gürtelschläge Rötungen. Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen, gegen ihn läuft nun ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung. Bei der Überprüfung der Rahmennummer des Fahrrads stellten die Beamten fest, dass es sich nicht um das gestohlene Bike des 28-Jährigen handelte.

+++ Geplatzter Reifen führt zu Unfall auf der A12 +++

Wegen eines geplatzten Reifens hat ein Autofahrer auf der Autobahn 12 bei einem Überholmanöver die Kontrolle über seinen Wagen verloren und hat einen Unfall verursacht. Sein Auto prallte in der Nacht zu Mittwoch nahe Fürstenwalde (Landkreis Oder-Spree) zuerst gegen eine Mittelleitplanke und anschließend gegen einen weiteren Wagen, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer des anderen Autos wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Weitere Angaben zu den Fahrern lagen zunächst nicht vor.

+++ Schlägerei am Nordbahnhof - DB-Mitarbeiter setzt Pfefferspray ein +++

In der Nacht zum 1. Mai ist es zwischen einem Reisenden und Sicherheitsmitarbeitern der Deutschen Bahn am S-Bahnhof Nordbahnhof in Mitte zu einer Schlägerei gekommen. Gegen drei Uhr beobachte die Sicherheitsstreife einen 22-Jährigen, wie dieser die Innenverkleidung einer S-Bahn beschmierte. Als sie den Mann ansprachen, versuchte dieser zu flüchten und schubste einen 39 Jahre alten Sicherheitsmitarbeiter zur Seite. Zwischen den beiden entwickelte sich eine Prügelei, in dessen Verlauf der DB-Mitarbeiter sein Pfefferspray einsetzte. Eine ärztliche Behandlung lehnte der junge Mann ab. Bundespolizisten leiteten gegen den 22-Jährigen ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung ein. Gegen den Sicherheitsmitarbeiter ermittelt die Bundespolizei wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen entließen die Bundespolizisten die Beteiligten vor Ort auf freien Fuß.



+++ Fünfjähriger in der U-Bahn rassistisch beleidigt +++

In einem Zug der Linie U1 ist am Dienstag ein Fünfjähriger rassistisch beleidigt worden. Das gab die Mutter gegenüber der Polizei an. Demnach sei sie gegen 15 Uhr mit ihrem Sohn in der U1 Richtung Uhlandstraße unterwegs gewesen, als sich ein Mann neben das Kind setzte und sich über den Fünfjährigen aufregte. Als die Mutter mit dem Kind den U-Bahnwagen wechseln wollte, beleidigte der Mann das Kind rassistisch. Der Polizeiliche Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen.

+++ Mann beschimpft Mutter mit Kindern fremdenfeindlich +++

Ein Mann hat in der Nacht zu Mittwoch in einer Straßenbahn in Weißensee eine Frau mit ihren Kindern fremdenfeindlich beschimpft. Ein Zeuge beobachtete, wie der Mann pöbelnd gegen 23.20 Uhr an der Haltestelle Indira-Gandhi-Straße in die Straßenbahn der Linie 12 einstieg. Er setzte sich zu einer Frau mit zwei kleinen Kindern und beleidigte sie. Er berührte die Kindern an den Armen und Schultern mehrmals. Der Zeuge ging dazwischen. Es kam zu einer verbalen Auseinandersetzung. Am Pasedagplatz verließen die Frau mit ihren Kindern, der Tatverdächtige und der Zeuge die Straßenbahn. Während die Frau sowie ihre Kinder weitergingen, setzte sich die verbale Auseinandersetzung zwischen den Männern fort. Der Tatverdächtige schubste dann den Zeugen und beschimpfte ihn. Der Tatverdächtige bestieg anschließend einen Bus der Linie 156 und fuhr mit diesem weg. Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt Berlin ermittelt.

+++ Mann mit Bierflasche schwer verletzt +++

In Friedrichshain ist ein junger Mann nach einem versuchten Raub schwer verletzt worden. Fünf Männer forderten gegen 3.35 Uhr von einem 20-Jährigen auf dem Gelände der Revaler Straße die Herausgabe seines Handys. Als er sich weigerte, zerschlug ein Täter eine Bierflasche stach damit in Richtung Hals des Opfers. Dieser konnte mit einem Arm den Schlag abwehren und erlitt dabei eine Schnittverletzung. Anschließend ergriff die fünfköpfige Tätergruppe die Flucht. Alarmierte Rettungssanitäter brachten den 20-Jährigen in ein Krankenhaus. Das Raubkommissariat der Polizeidirektion 5 hat die Ermittlungen übernommen.

+++ Autos in Neukölln ausgebrannt +++

An der Thomasstraße in Neukölln sind in der Nacht zwei Autos ausgebrannt. Die Feuerwehr hatte die Flammen schnell unter Kontrolle. Es entstand erheblicher Sachschaden. Zur Brandursache lagen zunächst keine Informationen vor. Verletzt wurde niemand.

Brennende Autos in der Thomasstraße.

Foto: Thomas Peise

+++ Einbrecher in Schöneberg festgenommen +++

In Schöneberg ist am Dienstagabend ein mutmaßlicher Wohnungseinbrecher vorläufig festgenommen worden. Zwei Anwohner beobachteten in der Prinz-Georg-Straße gegen 19.30 Uhr wie ein Mann durch ein Fenster in eine Erdgeschosswohnung einstieg. Alarmierte Polizisten trafen auf den mutmaßlichen Einbrecher, als dieser gerade die Wohnung verließ und nahmen ihn vorläufig fest. Gestohlene Gegenstände entdeckten die Polizisten bei dem Festgenommenen nicht. Eine bei dem 33-Jährigen durchgeführte Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von rund einer Promille.

+++ Hitlergruß in Spandau gezeigt +++

In Wilhelmstadt soll ein Mann am Dienstagnachmittag auf einem Sportplatz den Hitlergruß gezeigt haben. Der Mann saß gegen 17.10 Uhr auf einer Parkbank am Földerichplatz. Dort soll er den Hitlergruß gezeigt und mit Fingern den Hitler-Bart dargestellt haben. Zu dieser Zeit hielten sich etwa 30 Kinder auf dem Sportplatz auf. Alarmierte Polizisten nahmen den Tatverdächtigen vorläufig fest. Eine bei ihm durchgeführte Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von rund 1,5 Promille. Der 57-Jährige wurde in ein Polizeigewahrsam gebracht, erkennungsdienstlich behandelt und anschließend entlassen. Die Ermittlungen führt der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt Berlin.

+++ Mann beschädigt BVG-Bus +++

Eine unangenehme Begegnung hatte ein Busfahrer am Dienstagnachmittag in Hermsdorf. Der 51-Jährige war mit einem BVG-Bus der Linie 125 am Falkentaler Steig unterwegs, als plötzlich ein Mann wild gestikulierend auf die Straße trat. Der Busfahrer bremste ab und sprach den Mann durch das Schiebefenster an. Zur Antwort bekam er laut Polizei unverständliches Geschrei. Im Anschluss soll der Mann noch gegen eine Scheibe des Busses getreten haben, bevor er flüchtete. Alarmierte Polizisten nahmen kurz darauf einen 35-Jährigen fest. Der Bus muss aufgrund eines Risses an der Scheibe repariert werden.

+++ Wettbüro mit Messer überfallen +++

Die Polizei hat am Dienstagabend einen 35-Jährigen festgenommen, der kurz zuvor ein Wettbüro an der Reinickendorfer Straße in Mitte überfallen haben soll. Der Räuber bedrohte demnach einen 32 Jahre alten Angestellten mit einem Messer und forderte Geld aus der Kasse, das er auch erhielt. Aufgrund von Zeugenaussagen konnten Polizisten den Mann wenig später festnehmen. Bei der Durchsuchung fanden sie ein Gefäß mit Drogen. Ermittlungen wegen schweren Raubes wurden eingeleitet.