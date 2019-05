Brennende Autos in der Thomasstraße.

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin von Mittwoch, 1. Mai.

Polizei und Feuerwehr Blaulicht-Blog: Autos in Neukölln ausgebrannt

An der Thomasstraße in Neukölln sind in der Nacht zwei Autos ausgebrannt. Die Feuerwehr hatte die Flammen schnell unter Kontrolle. Es entstand erheblicher Sachschaden. Zur Brandursache lagen zunächst keine Informationen vor. Verletzt wurde niemand.