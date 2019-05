Vermisster Sportstudent aus Berlin wahrscheinlich tot aufgefunden

Die Feuerwehr hat einen Leichnam aus dem Tegeler See geborgen. Wahrscheinlich handelt es sich um den vermissten Studenten Fritz H.

Berlin. Einsatzkräfte der Feuerwehr haben am Freitagmorgen einen Leichnam aus dem Tegeler See geborgen. Ein Angler hatte gegen 7.20 Uhr Feuerwehr und Polizei alarmiert, nachdem er den leblosen Mann im Schilf in der Nähe des Maienwerderweges entdeckt hatte.

Nach ersten Ermittlungen der Kriminalpolizei könnte es sich mit einiger Wahrscheinlichkeit bei dem Toten um den seit dem 8. April vermissten 26-jährigen Sportstudenten Fritz H. handeln.

Eine abschließende Identifizierung steht noch aus. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen bislang nicht vor.

Öffentliche Fahndung nach vermisstem Sportstudenten seit dem 29. April

Der Sportstudent Fritz H. hatte am 8. April 2019 seine Friedrichshainer Wohnung verlassen und war nicht mehr dorthin zurückgekehrt. Er sollte vermutlich keine Papiere dabei haben.

Am 29. April hatte die Vermisstenstelle des Landeskriminalamts die Bevölkerung um Mithilfe gebeten. Mit der Veröffentlichung eines Fotos erhofften sich die Beamten Hinweise zum Verbleib des 26-Jährigen.