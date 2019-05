Fritz Hagedorn aus Friedrichshain vermisst: Berliner Polizei sucht Studenten

Berlin. Seit dem 8. April 2019 wird Fritz Hagedorn vermisst. Mit der Veröffentlichung eines Fotos erhofft sich die Vermisstenstelle des Landeskriminalamt Hinweise zum 26-Jährigen. Der Sportstudent verließ seine Friedrichshainer Wohnung und kehrte nicht mehr zurück. Er soll vermutlich keine Papiere dabei haben.

Fritz Hagedorn wird wie folgt beschrieben:

174 cm groß

52 Kilogramm schwer

dunkelblonde, kurze Haare

eckiges, kantiges Gesicht

schmale, spitze Nase

athletische Gestalt

sehr sportlich

Fritz Hagedorn war vermutlich wie folgt bekleidet:

kurze schwarze Hose (Joggingstoff)

eventuell schwarzes Muskelshirt

schwarz-blau melierter Pulli

grauer Loopschal mit kleinem schwarzen Muster

möglicherweise ohne Schuhe unterwegs

Die Vermisstenstelle fragt:

Wer hat den 26-Jährigen seit dem 8. April 2019 gesehen oder hatte Kontakt zu ihm?

Wer kann Angaben zu seinem derzeitigen Aufenthaltsort machen?

Hinweise nimmt die Vermisstenstelle des Landeskriminalamtes in der Keithstraße 30 in 10787 Berlin-Tiergarten unter der Rufnummer (030) 4664-912444, per E-Mail an vermisstenstelle@polizei.berlin.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.