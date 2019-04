Friedrichshain: Student verließ Wohnung und verschwand

Berlin. Seit dem 8. April 2019 wird Fritz Hagedorn vermisst. Mit der Veröffentlichung eines Fotos erhofft sich die Vermisstenstelle des Landeskriminalamt Hinweise zum 26-Jährigen. Der Sportstudent verließ seine Friedrichshainer Wohnung und kehrte nicht mehr zurück. Er soll vermutlich keine Papiere dabei haben.

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben:

• 174 cm groß

• 52 Kilogramm schwer

• dunkelblonde, kurze Haare

• eckiges, kantiges Gesicht

• schmale, spitze Nase

• athletische Gestalt

• sehr sportlich

Er war vermutlich wie folgt bekleidet:

• kurze schwarze Hose (Joggingstoff)

• eventuell schwarzes Muskelshirt

• schwarz-blau meliertet Pulli

• grauer Loopschal mit kleinem schwarzen Muster

• möglicherweise ohne Schuhe unterwegs

Die Vermisstenstelle fragt

• Wer hat den 26-Jährigen seit dem 8. April 2019 gesehen oder hatte Kontakt zu ihm?

• Wer kann Angaben zu seinem derzeitigen Aufenthaltsort machen?

Hinweise nimmt die Vermisstenstelle des Landeskriminalamtes in der Keithstraße 30 in 10787 Berlin-Tiergarten unter der Rufnummer (030) 4664-912444, per E-Mail an vermisstenstelle@polizei.berlin.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.