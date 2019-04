Berlin. Bei einem Wohnungsbrand im Berliner Stadtteil Prenzlauer Berg ist eine Leiche entdeckt worden. Wie die Feuerwehr mitteilte, war der Brand am Sonntagabend in der Rudolf-Schwarz-Straße ausgebrochen. Bei den Löscharbeiten in dem Mehrfamilienhaus entdeckten Feuerwehrleute die leblose Person. Die Feuerwehr löschte die Flammen in der Erdgeschosswohnung. Wie es zu dem Feuer kam, war noch nicht klar.

( dpa )