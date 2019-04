Unter Drogen stehender Smart-Fahrer flüchtet vor Polizei

Berlin. Nur mit sehr viel Glück hat ein Smart-Fahrer am Sonnabendnachmittag in Friedrichshain keine Menschen verletzt. Der 31-Jährige war einer Zivilstreife aufgefallen, weil er mit dröhnend lauter Musik die Warschauer Straße befuhr. Die Polizisten gaben sich als solche zu erkennen und wollten den Fahrer in einer Nebenstraße kontrollieren.

Der drohenden Kontrolle entzog sich der Mann, indem er auf das Gaspedal trat und in Richtung Oberbaumbrücke davonbrauste. Die Streife jagte mit Blaulicht und Martinshorn hinterher, was den Smart-Fahrer dazu veranlasste, mehrfach die Spur zu wechseln, über einen Gehweg zu brettern, mehrere rote Ampeln zu missachten und im Gegenverkehr zu fahren. Ein Radfahrer konnte nur durch eine Vollbremsung einen Zusammenstoß verhindern.

Vorher Alkohol und Drogen konsumiert

Als der Fahrer am Bethaniendamm verkehrsbedingt warten musste, gelang es den Verkehrsfahndern ihn vorläufig festzunehmen. Bei seiner anschließenden Überprüfung stellten die Beamten fest, dass er nicht im Besitz eines Führerscheins ist und offenbar unter dem Einfluss von Alkohol sowie Drogen stand.

Bei dem Smart handelt es sich um ein Firmenfahrzeug, das der 31-Jährige sich nach eigenen Angaben einfach für die Fahrt genommen hatte. Der Wagen wurde beschlagnahmt, der Mann festgenommen und nach erkennungsdienstlicher Behandlung wieder freigelassen.