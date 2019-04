Blaulicht-Blog: Polizei kontrolliert getunte Autos

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin von Sonntag, 28. April.

+++ Polizei kontrolliert getunte Autos in Spandau +++

Auf einem Parkplatz an der Nonnendammallee hat die Polizei am Sonnabendabend mehrere getunte Autos kontrolliert. dabei stellten die Beamten an einigen Fahrzeugen technische Mängel wie unzulässige Abgasanlagen und zu starke Spurverbreiterungen fest. Fünf Autos wurden sichergestellt. Erst am Freitagnachmittag hatte die Polizei am Kurfürstendamm mehrere hochpreisige Sportwagen kontrolliert und drei Fahrzeuge direkt beschlagnahmt.

Feuerwehrleute warfen die brennenden Gegenstände vom Balkon.

Foto: Thomas Peise

+++ Brand auf einem Balkon an der Oranienstraße +++

An der Oranienstraße Kreuzberg brannte es am späten Abend auf dem Balkon einer Wohnung. Papier und Kleidungsstücke hatten Feuer gefangen. Die Feuerwehr warf die Sachen kurzerhand vom Balkon und löschte diese im Anschluss. Verletzt wurde niemand.