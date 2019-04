280 Polizisten vor Ort: Vorgetäuschte Entführung aufgedeckt

In der Nacht zu Sonnabend haben die Ermittler eine 13-Jährige und deren Komplizen in Schöneberg gefasst.

Berlin. Nach intensiven Ermittlungen der Mordkommission und Staatsanwaltschaft konnte eine vorgetäuschte Entführung aufgedeckt werden. Zwei Personen wurden in der Nacht zu Sonnabend in Schöneberg gestellt. An dem Einsatz waren rund 280 Polizeikräfte beteiligt.

Demnach ging bei der Polizei in der Nacht zu Freitag die Meldung eines erpresserischen Menschenraubs ein. Ein Vater aus Berlin sollte einem 18-Jährigen Lösegeld für seine vermeintlich entführte, 13-jährige Tochter zahlen. Wie die Polizei am Sonnabendmorgen mitteilte, ergaben die Ermittlungen schließlich, dass es sich hierbei lediglich um eine Täuschung handelte.

Gegen 0.15 Uhr wurden sowohl der 18-Jährige, als auch das Teenager-Mädchen in Schöneberg gefasst. Um Letztere kümmert sich nun das Jugendamt, der junge Mann muss sich am Sonntag einem Haftrichter stellen.

Vorgetäuschte Entführung intensiv vorbereitet

Laut den Ermittlungen war die vorgetäuschte Entführung zuvor intensiv vorbereitet worden. So wurden unter anderem angebliche Tat-Videos aufgenommen und versendet.