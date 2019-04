Blaulicht-Blog: Feuerwehrmänner angegriffen und bespuckt

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin von Sonnabend, 27. April.

+++ Feuerwehrmänner in Café angegriffen und bespuckt +++

Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr sind in Charlottenburg in einem Café angegriffen worden. Wie ein Sprecher der Feuerwehr am Sonnabendmorgen über Twitter mitteilte, wurden die Kollegen in dem Lokal in der Roscherstraße obendrein bespuckt. Ein Feuerwehrmann musste verletzt vom Dienst abtreten. Die Angreifer schmissen zudem eine Bierflasche gegen den Rettungswagen. Die Polizei Berlin nahm mehrere Strafanzeigen auf. Nähere Informationen liegen noch nicht vor.

+++ Zwei Pkw prallen im Kreuzungsbereich zusammen +++

Unfall im Kreuzungsbereich Buschkrugallee Ecke Späthstraße in Neukölln

Foto: Morris Pudwell

Drei Personen sind am Freitagabend nach einem Autounfall im Kreuzungsbereich verletzt worden. Nach ersten Informationen krachte in Neukölln an der Kreuzung Buschkrugallee Ecke Späthstraße ein VW Golf GTD seitlich in einen Toyota, sodass dieser sich um 180 Grad drehte. Ein Krankenwagen, der zufällig an der Unfallstelle vorbeikam, leistete Hilfe. Durch den Zusammenstoß wurden drei Personen verletzt, ein Hund wurde außerdem von der Polizei betreut. Während der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen war die Kreuzung für rund 45 Minuten gesperrt.