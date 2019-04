Blaulicht-Blog: Vereinslokal brennt - Wirtin betrunken

Einsatzkräfte an der Kleingartenanlage in Neukölln.

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin von Freitag, 26. April.

+++ Feuer in Vereinslokal - Pächterin alkoholisiert +++

In einem Vereinslokal einer Kleingartenanlage in der Dieselstraße in Neukölln ist in der Nacht zu Freitag ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr rückte mit drei Staffeln an und hatte den Brand schnell unter Kontrolle. Verletzt wurde nach ersten Angaben niemand. Die Pächterin des Lokals wurde von der Polizei angehalten, als sie mit ihrem Fahrzeug den Ort verlassen wollte, sie musste sich einer Alkoholkontrolle unterziehen. Das Ergebnis: 1,3 Promille.

+++ Frau in Hausflur überfallen - Nachbarin greift ein +++

Eine Frau ist in Kreuzberg in ihrem Hausflur überfallen worden und hat durch das beherzte Eingreifen ihrer Nachbarin die gestohlene Kette zurückbekommen. Ein Mann hatte der 59-Jährigen Hausbewohnerin die Kette in der Cuvrystraße vom Hals gerissen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Eine aufmerksame Nachbarin hatte ihn nach dem Vorfall am Donnerstagabend verfolgt und konnte ihn schließlich mit Hilfe weiterer Passanten festhalten, bis die Polizei eintraf. Die Beamten nahmen den 40 Jahre alten Mann fest und fanden die Kette in seiner Hosentasche.

+++ Kellerbrand in Buch +++

Im Keller eines Wohnhauses in der Groscurthstraße in Buch brach in der Nacht zu Freitag ein Feuer aus. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Es wurde niemand verletzt. Da kurz zuvor in der unmittelbaren Umgebung eine Mülltonne brannte, geht die Polizei von Brandstiftung aus.