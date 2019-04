Berlin-Neukölln: Streifenwagen der Polizei prallt gegen Hauswand

Berlin. Ein Einsatzwagen der Polizei ist am Mittwoch bei einem Unfall in Neukölln beschädigt worden. Die Beamten wollten mit Blaulicht und Martinshorn nach rechts in die Flughafenstraße einbiegen. Währenddessen überquerte eine 22-jährige Fußgängerin die Boddinstraße. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, musste der Einsatzwagen ausweichen, stieß dabei gegen einen geparkten Pkw und kam an einer Hauswand zum Stehen. Durch den Aufprall auf den abgestellten Wagen wurden zwei davor geparkte Fahrzeuge beschädigt. Die beiden Insassen des Polizeiwagens blieben unverletzt.

( BM )