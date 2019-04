Blaulicht-Blog: Streifenwagen fährt in Neukölln gegen die Hauswand

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin von Donnerstag, 25. April.

+++ Streifenwagen fährt gegen die Hauswand +++

Am frühen Mittwochabend soll ein Fahrer eines Streifenwagens der Berliner Polizei von der Fahrbahn abgekommen sein. An der Kreuzung Hermannstraße/Boddinstraße in Neukölln schob der Fahrer zwei Pkws zusammen und kam dann an einer Hauswand zum Stehen. Bislang ist unklar, wie es zu dem Unfall kommen konnte.

+++ Drei Autos in Berlin-Prenzlauer Berg ausgebrannt +++

Drei Autos sind in Berlin-Prenzlauer Berg in Flammen aufgegangen. Die im Gleimtunnel geparkten Fahrzeuge brannten am frühen Donnerstagmorgen vollständig aus, wie die Feuerwehr mitteilte. Menschen wurden demnach keine verletzt. Die Feuerwehr war mit sechs Kräften im Einsatz. Die Brandursache war zunächst nicht bekannt. Laut Polizei ermittelt ein Brandkommissariat.