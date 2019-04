Blaulicht-Blog: Autofahrer schneidet BVG-Bus - Baby schwer verletzt

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin von Mittwoch, 24. April.

+++ Waldstück in Köpenick steht in Flammen +++

Feuerwehreinsatz in Köpenick. Foto: Thomas Peise

An einem Waldstück hat es in der Nacht zu Mittwoch gebrannt. Foto: Thomas Peise

Die Feuerwehr rückte mit zwei Staffeln an. Foto: Thomas Peine

Es dauerte rund eine Stunde, bis die Flammen erloschen waren. Foto: Thomas Peise

Verletzt wurde niemand. Foto: Thomas Peise



Es handelte sich um eine Fläche von rund 300 Quadratemetern. Foto: Tomas Peise



In einem Waldstück in Berlin-Köpenick ist in der Nacht zu Mittwoch ein Feuer ausgebrochen. Auf einer Fläche von rund 300 Quadratmetern ging Unterholz in Flammen auf, wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte. Rund zwei Dutzend Einsatzkräfte waren in der Hoppendorfer Straße vor Ort, um den Brand zu löschen und ein Übergreifen der Flammen zu verhindern. Nach mehr als einer Stunde war der Einsatz beendet. Verletzt wurde niemand. Ob sich der Waldboden aufgrund von Trockenheit selbst entzündete oder ob der Brand durch Fremdeinwirkung ausgelöst wurde, war noch unklar. Die Gefahr von Waldbränden in Berlin und Brandenburg bleibt weiter hoch. Erst am Dienstag wurde vom Umweltministerium die höchste die Waldbrandwarnstufe fünf ausgerufen.

+++ Auto löst Gefahrenbremsung von Bus aus - Kleinkind schwer verletzt +++

Schuld war offensichtlich ein rücksichtsloser Autofahrer: Beim scharfen Bremsen eines Linienbusses in Schöneberg ist ein Kleinkind aus seinem Kinderwagen geschleudert und schwer verletzt worden. Das sechs Monate alte Kind prallte am Dienstagnachmittag mit dem Kopf gegen eine Haltestange und musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Dies teilte ein Polizeisprecher am Mittwoch mit. Der Busfahrer hatte auf der Hauptstraße einem Autofahrer ausweichen müssen, der vor ihm auf die Busspur herübergezogen war, um in die Eisenacher Straße abzubiegen. Der Autofahrer flüchtete unerkannt. Weitere Verletzte gab es keine.