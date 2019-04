In Marzahn ist ein Baum umgestürzt und hat eine Frau unter sich begraben. Sie kam schwer verletzt in eine Spezialklinik.

Auf der Landsberger Allee in Marzahn ist am Dienstagnachmittag ein Baum auf einen Gehweg gestürzt und hat dabei eine Frau schwer verletzt. Sie wurde von der Feuerwehr Hellersdorf befreit. Der Rettungsdienst der Berliner Feuerwehr transportierte die Frau in eine Spezialklinik.