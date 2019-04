Blaulicht-Blog: Mutmaßliche Waffenverkäufer festgenommen

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin von Dienstag, 23. April.

+++ Mutmaßliche Waffenverkäufer auf frischer Tat ertappt +++

Zwei Männer im Alter von 35 und 55 Jahren sind beim Verkauf von scharfen Schusswaffen in Spandau auf frischer Tat ertappt und festgenommen worden. Die Polizei beschlagnahmte drei Revolver, drei Pistolen und ein Auto, wie eine Polizeisprecherin am Dienstag mitteilte. Zuvor sollen die Männer die Waffen am Montagnachmittag einem 37 Jahre alten Restaurantbesitzer in der Pichelsdorfer Straße zum Kauf angeboten haben. Dieser ging zunächst auf den Handel ein und vereinbarte einen Trefpunkt mit den Männern - daraufhin informierte er die Polizei, die die Männer dort festnahm.

+++ Brand auf ehemaligen Güterbahnhofsgelände in Schöneberg +++

Auf einem Gelände eines ehemaligen Güterbahnhofs in Schöneberg hat es gebrannt. Am späten Montagabend fingen trockenes Gestrüpp, Böschungen und Gras an mehreren Stellen Feuer, wie ein Feuerwehrsprecher am Dienstag mitteilte. Rund 30 Einsatzkräfte bekämpften den Brand auf einer Fläche von 400 Quadratmetern in der Bessemerstraße. Nach knapp zweieinhalb Stunden waren die Flammen unter Kontrolle. Verletzt wurde niemand.

+++ Mercedes auf Parkplatz steht in Flammen +++

Auf einem Parkplatz eines Gewerbehofes in Oberschöneweide ist in der Nacht zu Dienstag ein Mercedes in Brand geraten. Der Wagen befand sich in der Wilhelminerhofstraße und wurde von einem Passanten gegen 3.45 Uhr entdeckt. Die Flammen beschädigten bereits den Heckbereich er Kombilimousine, als die Feuerwehr eintraf. Verletzt wurde niemand. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes hat die Ermittlungen übernommen.

+++ Versuchter Raubüberfall auf Hotel in Kreuzberg +++

Zwei Männer sind nach einem versuchten Raubüberfall auf ein Hotel in Kreuzberg festgenommen worden. Wie die Polizei mitteilte, soll das Duo gegen 1 Uhr an der Eingangstür der Hotelrezeption in der Johanniterstraße geklingelt haben, den 58 Jahre alten Angestellten umgehend angegriffen und Geld gefordert haben. Als sich der Überfallene aus dem Griff eines der Angreifer befreien konnte und auf die Straße lief, wurde eine Anwohnerin auf seine Hilferufe aufmerksam und alarmierte die Polizei. Kurze Zeit später konnten die Beamten die beiden Männer im Alter von 26 und 29 Jahren in der Nähe der Brachvogelstraße festnehmen. Der Hotelangestellte wurde bei dem Überfall leicht verletzt.