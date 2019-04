Blaulicht-Blog: Autoknacker in Hellersdorf festgenommen

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin von Ostermontag, 22. April.

+++ Autoeinbrecher mit gefälschten Papieren festgenommen +++

Polizisten haben am frühen Montagmorgen einen mutmaßlichen Autoknacker in Hellersdorf festgenommen. Ein aufmerksamer Passant beobachtete gegen 3.20 Uhr in der Carola-Neher-Straße, wie sich ein ihm Unbekannter an einem dort geparkten Mercedes zu schaffen machte und rief die Polizei. Die eintreffenden Beamten nahmen den 31-Jährigen, der sich auf der Rücksitzbank befand, fest. Im weiteren Verlauf wies er sich mit den Personalpapieren eines 29-Jährigen aus. Diese Angaben erwiesen sich bei näherer Betrachtung durch die Polizisten als gefälscht. Da der 31-Jährige noch zwei weitere Autoeinbrüche aus der Nacht in Hellersdorf zugab, erwarten ihn nun mehrere Anzeigen, auch wegen des Verdachts der Urkundenfälschung. Das bei ihm aufgefundene Diebesgut, unter anderem ein Laptop, wurde sichergestellt. Die Beamten überstellten ihn für das zuständige Fachkommissariat der Polizeidirektion 6 in ein Gewahrsam, wo er demnächst einem Haftrichter vorgeführt werden soll.

+++ Maskierte überfallen Wettbüro +++

Zwei Maskierte haben in der Nacht ein Wettbüro in Moabit überfallen. Ein Angestellter rief nach dem Überfall die Polizei zur Turmstraße. Den Beamten sagte der 25-Jährige, dass kurz nach 23 Uhr die beiden Räuber das Geschäft betreten hätten und einer der beiden sich sofort hinter den Tresen begeben habe. Ein Kunde musste sich auf den Boden legen. Einer der Kriminellen schrie den Angestellten an und forderte die Herausgabe der Einnahmen. Anschließend flüchteten die Täter mit der erlangten Beute in unbekannte Richtung. Verletzt wurde niemand. Die weiteren Ermittlungen führt das Raubkommissariat der Polizeidirektion 3.

+++ Räuber drohte mit Schusswaffe +++

Ziel eines Überfalls war in der vergangenen Nacht eine Tankstelle in Charlottenburg-Nord. Nach den bisherigen Ermittlungen betrat gegen 2.50 Uhr ein maskierter Mann den Verkaufsraum der Tankstelle im Letterhausweg. Dort bedrohte er die beiden Angestellten mit einer Schusswaffe und forderte die Herausgabe des Kasseninhaltes. Der Räuber flüchtete mit der Beute zu Fuß in Richtung Heilmannring. Die Angestellten, eine 38-jährige Frau und ein 39-jähriger Mann, kamen mit dem Schrecken davon.

+++ Unbekannte beschädigen Eingangstür +++

Unbekannte haben in der Nacht zu Ostermontag eine Eingangstür in Schöneberg beschädigt. Gegen 1.40 Uhr bemerkte eine Streife des Zentralen Objektschutzes die beschädigte Scheibe in der Potsdamer Straße. Bei der näheren Absuche der Umgebung wurden drei Kleinpflastersteine entdeckt. Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt Berlin hat die weiteren Ermittlungen übernommen.