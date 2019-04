Blaulicht-Blog: VW Touran schleudert auf die Seite

Rettungskräfte an der Unfallstelle. Der Touran wurde in die Luft geschleudert und blieb auf der Seite liegen.

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin von Ostersonntag, 21. April.

+++ VW Touran schleudert auf die Seite +++

Auf der Schöneweider Straße in Neukölln ist der Fahrer eines VW Touran verunglückt. Gegen 3.20 Uhr kam der Mann auf der engen Nebenstraße nach rechts von der Fahrbahn ab, rammte mehrere Fahrzeuge, fuhr links auf einen in zweiter Reihe geparkten VW Passat, hob ab und blieb auf der Seite liegen. Mehrere Insassen befreiten sich selbstständig aus dem Fahrzeug. Nach ersten Informationen von vor Ort hieß es zunächst, der Fahrer sei flüchtig, wenig später schoben sich die jungen Männer gegenseitig die Schuld zu. Der Mann, der mutmaßlich am Steuer saß, wurde in einem Rettungswagen einer Alkoholkontrolle unterzogen und pustete einen Wert über 1,8 Promille. Die Polizei befragte Zeugen und nahm die Ermittlungen auf.