Blaulicht-Blog: Polizei will schlichten und wird angegriffen

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin von Karfreitag, 19. April.

+++ Polizei will schlichten und wird von Gruppe angegriffen +++

Berlin. Bei einem Einsatz in Mitte sind in der Nacht eine Polizistin und zwei ihrer Kollegen leicht verletzt worden. Gegen 20.30 Uhr bemerkten Zivilpolizisten eine Schlägerei zweier Männer und ein beschädigtes Auto vor einem Lokal an der Friedrichstraße. Als sich die Fahnder als Polizisten zu erkennen gaben, gingen die beiden Männer plötzlich auf die Polizeikräfte los. Im Verlauf drängten sich immer mehr Personen um die Beamten und bedrohten sie. Ein Beamter setzte daraufhin seinen Mehrzweckstock ein und traf dabei einen aggressiven 25-Jährigen am Oberkörper. Ein 50-Jähriger beleidigte einen Beamten und versuchte ihn zu schlagen, was jedoch von Passanten verhindert wurde. Einer Beamtin wurde von einer 44-Jährigen in das Gesicht geschlagen. Ein 24-Jähriger warf Aschenbecher und eine gefüllte Wasserflasche auf die Polizeikräfte. Drei Beamte wurden am Bein, am Rücken und am Arm getroffen. Die Wurfgeschosse beschädigten auch einen Polizeiwagen.

Da sich die Lage nicht beruhigte, forderten die Polizisten Unterstützung an. Nachdem weitere Polizisten eintrafen, wurde der Täter im Lokal festgenommen. Dabei setzten die Polizisten auch Pfefferspray ein. Der 24-Jährige kam zur erkennungsdienstlichen Behandlung in ein Gewahrsam und wurde anschließend wieder entlassen. Die leicht verletzte Polizistin wurde noch am Ort von Rettungskräften ambulant behandelt. Sie und ihre beiden ebenfalls leicht verletzten Kollegen setzten ihren Dienst fort.

+++ Polizei nimmt zwei Intensivtäter fest +++

Polizisten haben Donnerstagabend zwei Räuber in Alt-Treptow festgenommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand begab sich ein Mann gegen 19.30 Uhr in einen Supermarkt an der Kiefholzstraße und gab vor, etwas kaufen zu wollen. Als der 23 Jahre alte Angestellte die Kasse öffnete, griff der Täter nach den Einnahmen und flüchtete mit seiner Beute, begleitet wurde er dabei von einem weiteren Mann. Polizeibeamte nahmen die beiden Tatverdächtigen in einem Bus der Linie 194 fest. Die Männer im Alter von 20 und 24 Jahren, beide bei der Polizei als Intensivtäter geführt, kamen in ein Gewahrsam. Während der Ältere nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung wieder auf freien Fuß kam, wurde der Jüngere der Kriminalpolizei überstellt, die die weiteren Ermittlungen übernommen hat.

+++ Beim Wenden übersehen - Motorradfahrer schwer verletzt +++

Bei einem Verkehrsunfall in Charlottenburg ist am Donnerstagabend ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Eine 35-Jährige hatte gegen 20 Uhr an der Kreuzung Joachimsthaler Straße/Kantstraße mit ihrem Honda gewendet und dabei offenbar einen 20 Jahre alten Motorradfahrer übersehen, der ihr auf der Joachimsthaler Straße entgegenkam. Der 20-Jährige stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Die Autofahrerin und ihre 29 Jahre alte Beifahrerin standen unter Schock. Der Schwerverletzte wird derzeit in einem Krankenhaus behandelt.

+++ Bewaffnete rauben Supermarkt aus +++

Zwei Unbekannte haben in der vergangenen Nacht einen Supermarkt in Hellersdorf überfallen. Die beiden betraten kurz vor 22 Uhr das Geschäft an der Quedlinburger Straße und bedrohten mehrere Angestellte und Kunden mit Schusswaffen. Sie forderten die Einnahmen und flüchteten mit ihrer Beute in Richtung Tangermünder und Zerbster Straße. Eine 35 Jahre alte Angestellte erlitt einen Schock und musste von Rettungskräften behandelt werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

+++ Autoeinbrecher festgenommen +++

In Prenzlauer Berg hat in der vergangenen Nacht ein Zeuge die Polizei gerufen, nachdem er einen Mann bei einem Diebstahl beobachtet hatte. Gegen 22 Uhr bemerkte der Zeuge den 31-Jährigen, wie dieser sich an der Thomas-Mann-Straße immer wieder auffällig an einem geparkten BMW zu schaffen machte, in dem gut sichtbar ein Rucksack lag. Nachdem der Zeuge den Mann ansprach, flüchtete dieser erst, kam dann jedoch wenig später zurück, schlug die Seitenscheibe ein und entwendete den Rucksack. Polizisten konnten ihn wenig später in einem nahe gelegenen S-Bahnhof festnehmen. Der Täter hatte diverse Gegenstände aus dem Rucksack noch bei sich. Die Ermittlungen wegen besonders schweren Diebstahls dauern an.

+++ Polizei erwischt zwei Sprayer +++

In Gesundbrunnen haben Polizisten in der vergangenen Nacht zwei mutmaßliche Sprayer festgenommen. Gegen 3.45 Uhr bemerkten die Beamten an der Wiesenstraße zwei Personen, die vor der Sporthalle einer Schule knieten und beim Eintreffen der Polizei die Flucht ergriffen. Beide, 20 und 21 Jahre alt, konnten noch vor Ort überprüft werden. Neben diversen Spraydosen, deren Farben zu einem frischen Graffiti an der Wand der Sporthalle passten, fanden die Beamten auch noch weitere Beweise. Beide jungen Männer wurden erkennungsdienstlich behandelt und wieder entlassen.