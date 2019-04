Der Stationsname im U-Bahnhof "Amrumer Straße" in Berlin.

Berlin-Wedding Geldautomat am U-Bahnhof Amrumer Straße gesprengt

Berlin. Der U-Bahnhof Amrumer Straße in Wedding ist am Mittwochmorgen gesperrt worden. Die Züge der U-Bahnlinie U9 mussten zeitweise an der Station ohne Halt durchfahren. Gegen 9 Uhr verkehrten die Bahnen wieder planmäßig.

Nach Auskunft der Polizei war in der Nacht ein Geldautomat gesprengt worden. Es sei ein größerer Schaden entstanden, so ein Mitarbeiter der Polizei. Teile hätten sich bis auf den Bahnsteig verteilt. Am Vormittag war noch die Spurensicherung vor Ort.