Nahe Alexanderplatz: Mann getötet - Polizei fahndet mit Fotos

Wann wird eigentlich öffentlich gefahndet? Wann wird öffentlich nach einem Verdächtigen gefahndet? Warum dauert es manchmal so lange, bis öffentlich gefahndet wird? Welche Rolle spielen Richter in dem Vorgang? Hier sind die Antworten.

Berlin. Die Polizei fahndet im Fall eines getöteten Mannes mit Bildern aus einer Überwachungskamera nach dem Täter. Der 26 Jahre alte Litauer Edgar Orlovskij aus Spandau war am Abend des 18. März auf dem Gehweg der Karl-Marx-Allee umgebracht worden.

Der Mann wird verdächtig den 26 Jahre alten Edgar Orlovskij getötet zu haben. Foto: Polizei Berlin

Nach der Tat an der Karl-Marx-Allee flüchtete er zu Fuß zum U-Bahnhof Alexanderplatz. Foto: Polizei Berlin

Dort wurde er von einer Überwachungskamera erfasst. Foto: Polizei Berlin

Der Unbekannte stieg dort in einen Zug. Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen. Foto: Polizei Berlin



Die Mordkommission beschreibt den Täter als wahrscheinlich mindestens 40 Jahre alt. Er sei von kräftiger Gestalt und trage eine Halbglatze mit Haarkranz. Er wird verdächtigt, Orlovskij erstochen zu haben, um dann zu Fuß in Richtung U-Bahnhof Alexanderplatz zu flüchten.

Dem Verletzten gelang es noch, den Notruf zu wählen. Als die Einsatzkräfte eintragen, war er bereits nicht mehr bei Bewusstsein und starb wenig später noch am Tatort.

Die Kriminalpolizei fragt:

• Wer kennt den Mann und kann Angaben zu seiner Identität und/oder seinem Aufenthaltsort machen?

• Wer hat ihn am 18. März 2019 zwischen 21.30 Uhr und 22.20 Uhr in der Nähe des Tatorts gesehen?

Hinweise bitte an die 6. Mordkommission beim Landeskriminalamt Berlin in der Keithstraße 30 in 10787 Berlin-Tiergarten unter der Rufnummer (030) 4664-911666, per E-Mail oder an jede andere Polizeidienststelle.

Bereits am 20. März hatte die Polizei um Mithilfe gebeten.