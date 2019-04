In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin von Dienstag, 17. April.

Polizei und Feuerwehr Blaulicht-Blog: Audi in Hellersdorf in Flammen

+++ Audi-SUV brennt in Hellersdorf +++

An der Louis-Lewin-Straße in Hellersdorf hat in der Nacht zu Dienstag ein Audi-SUV gebrannt. Die Feuerwehr hatte die Flammen rasch unter Kontrolle. Verletzt wurde bei dem Brand niemand, die Polizei geht von Brandstiftung aus.

+++ Mann stürzt von Oberbaumbrücke in die Spree +++

Ein offenbar alkoholisierter Mann ist am späten Montagabend von der Oberbaumbrücke in die Spree gefallen. Er klammerte sich an den Sockel der Brücke. Herbeigerufene Feuerwehrleute versuchten ihn aus dem Wasser zu ziehen. Ein zufällig vorbeikommendes Boot war dann die Rettung. Fahrgäste des Schiffes warfen einen Rettungsring ins Wasser und zogen damit den Mann ins Boot. Dann legte das Schiff an und der Mann konnte ins Krankenhaus gebracht werden.