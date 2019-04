Blaulicht-Blog: Mann randaliert an der Kurfürstenstraße

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin von Sonntag, 14. April.

+++ Polizei bedroht Passanten mit einem Messer +++

Ein Mann hat in der Nacht an der Kurfürstenstraße einen Polizeieinsatz ausgelöst. nach ersten Informationen soll er ein Motorrad umgeworfen und Reizgas versprüht haben. Außerdem habe er ein Messer gezogen und andere Passanten bedroht. Polizisten konnten denn Randalierer überwältigen und festnehmen. Weitere Informationen lagen zunächst nicht vor.

+++ Getränkemarkt mit Schusswaffe überfallen +++

Ein Mann hat am Samstagabend einen Getränkemarkt in Marzahn überfallen und einen Mitarbeiter mit einer Schusswaffe bedroht. Der Unbekannte erschien kurz vor Ladenschluss in dem Markt an der Allee der Kosmonauten, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Er zog demnach die Waffe und forderte von einem 68-jährigen Mitarbeiter Geld. Der Räuber griff in die geöffnete Kasse und flüchtete anschließend mit der Beute unerkannt. Der Markt-Mitarbeiter blieb unverletzt.