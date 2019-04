Blaulicht-Blog: Polizeiauto von der Straße gerammt

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin von Sonnabend, 13. April.

+++ Funkwagen der Polizei von der Straße gerammt +++

Bei einem Unfall am Sonnabendvormittag an der Kreuzung Frankfurter Allee und Warschauer Straße in Friedrichshain ist ein Funkwagen der Polizei von einem Mercedes derart gerammt worden, dass er auf die Seite kippte. Der Wagen war auf dem Weg zu einem Einsatz wegen einer hilflosen Person am Bersarinplatz, wie ein Sprecher der Berliner Morgenpost sagte. Die beiden Polizisten im Unfallauto wurden verletzt.

In der Alfred-Randt-Straße brannte am frühen Morgen die Waldkita ab.

Foto: Morris Pudwell

+++ Großfeuer in Waldkita in Köpenick +++

In einer Kita an der Alfred-Randt-Straße stand am frühen Sonnabendmorgen eine Laube in Flammen. „Wir sind um 5.29 Uhr alarmiert worden. Das rund 150 Quadratmeter große Holzhaus stand bereits in Vollbrand“, sagte eine Feuerwehrsprecherin. Die Flammen griffen auf den umliegenden Wald über. Auf einer Fläche von 200 Quadratmetern brannten Sträucher und Bäume. Sechs Gasflaschen mussten von den Rettungskräften geborgen und gekühlt werden. „Wir hatten das Feuer bereits nach einer halben Stunde unter Kontrolle. Niemand wurde verletzt“, sagte die Sprecherin. Das Holzhaus wurde durch den Brand vollständig zerstört. „Sobald die Brandstelle abgekühlt ist, werden wir vor Ort mit den Ermittlungen zur Ursache beginnen“, erklärte eine Polizeisprecherin.

In Altglienicke kippte ein Mercedes nach einem Unfall auf die Seite.

Foto: Morris Pudwell

+++ Mercedes kippt nach Unfall auf die Seite +++

An der Germanenstraße in Altglienicke ist in der Nacht ein Mercedes nach einem Unfall auf die Seite gekippt. Die Fahrerin und ihre Tochter sollen nach ersten Informationen verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden sein. Der Unfallhergang ist Gegenstand von Ermittlungen. Einsatzkräfte der Feuerwehr stellten den Wagen wieder auf seine vier Reifen.