Blaulicht-Blog: Autos und Garagen in Flammen

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin von Freitag, 12. April.

+++ Autos und Garagen in Flammen +++

Ein Garagenkomplex mit Werkstätten hat in der Nacht zu Freitag in Gesundbrunnen gebrannt. Dabei standen auch mehrere Autos in Flammen, wie die Feuerwehr mitteilte. Verletzt wurde niemand. Wegen großer Rauchentwicklung rief die Feuerwehr die Anwohner auf, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Inzwischen sei die Gefahr vorüber, hieß es am Freitagmorgen. Die Feuerwehr war mit 34 Fahrzeugen und rund 70 Kräften im Einsatz. Die Löscharbeiten dauerten etwa sechs Stunden. Demnach entstand ein großer Sachschaden. Die Polizei ging zunächst von einem technischen Defekt aus.

+++ Brand in Tiefgarage +++

In einer Tiefgarage in der Silvio-Meier-Straße in Friedrichshain ist in der Nacht zu Freitag ein Feuer ausgebrochen. Nach ersten Erkenntnissen brannten dort mehrere Mülltonnen. Die Feuerwehr rückte mit drei Staffeln an und hatte den Brand schnell unter Kontrolle. Verletzt wurde niemand.

+++ Auseinandersetzung im Görlitzer Park +++

Der Görlitzer Park in Kreuzberg kommt nicht zur Ruhe. Erneut kam es in der Nacht zu Freitag zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. In deren Verlauf wurden zwei Personen verletzt. Eine Person erlitt Kopfverletzungen und die andere eine Verletzung an der Hand. Beide wurden mit Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Näheres ist bislang nicht bekannt.

+++ Auffahrunfall auf A10 mit sechs Fahrzeugen und vier Verletzten +++

Bei einem Auffahrunfall auf der A10 mit sechs beteiligten Fahrzeugen sind am Donnerstag vier Menschen verletzt worden. Ein leerer Sattelzug war gegen 13 Uhr an einem Stauende nahe der Anschlussstelle Ferch (Potsdam-Mittelmark) auf einen davor stehenden Lastwagen aufgefahren, wie die Polizei mitteilte. Der Unfall in Richtung Autobahndreieck Potsdam löste eine Karambolage aus, bei der fünf Sattelzüge und ein Transporter ineinander fuhren. Die Fahrer der ersten vier am Unfall beteiligten Lastwagen wurden mit Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Drei der Lkw mussten laut Polizei von Abschleppdiensten geborgen werden. Es seien Öl und Diesel ausgelaufen, sagte ein Polizeisprecher auf Anfrage. Drei der vier Fahrstreifen im Unfallbereich wurden gesperrt. Erst nach gut fünf Stunden, um 18.15 Uhr, war das Streckenstück endgültig beräumt und gereinigt und wieder durchgängig frei befahrbar.

