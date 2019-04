In der S46 hat ein Angreifer einer 85-jährigen Frau unvermittelt ins Gesicht geschlagen. Der Mann ist polizeibekannt.

Berlin-Adlershof Mann schlägt Rentnerin (85) in S-Bahn - Polizei sucht Zeugen

Berlin. Bundespolizisten haben am Mittwochnachmittag einen Mann vorläufig festgenommen, nachdem er am S-Bahnhof Adlershof einer Rentnerin ins Gesicht geschlagen hatte.

Gegen 16 Uhr saßen ein 46-Jähriger und eine 85 Jahre alte Frau in einer gemeinsamen Sitzgruppe in einer S-Bahn der Linie S46. Als die Rentnerin beim Halt in Adlershof aussteigen wollte, erhob sich auch der 46-Jährige und schlug ihr unvermittelt mit der Faust ins Gesicht.

Alarmierte Einsatzkräfte der Bundespolizei und Polizei Berlin nahmen den Mann noch vor Ort vorläufig fest. Die Seniorin erlitt durch den Schlag Hautabschürfungen und Schwellungen im Gesicht und musste von Rettungskräften ärztlich versorgt werden.

Die Bundespolizei leitete gegen den bereits polizeibekannten Angreifer ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung ein.

Polizei sucht Zeugen

Die Beamten sind im Rahmen der weiteren Ermittlungen auf der Suche nach Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Tathergang machen können.

Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Berlin-Ostbahnhof unter der Rufnummer 030 / 2977790 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Zudem kann auch die kostenlose Servicenummer der Bundespolizei (0800 / 6 888 000) genutzt werden.

