Blaulicht-Blog: Mann gibt Schüsse vom Balkon in Neukölln ab

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin von Mittwoch, 10. April.



+++ Mann gibt Schüsse vom Balkon ab +++

Ein Mann hat vom Balkon eines Mehrfamilienhauses in Neukölln mehrere Schüsse aus einer Gasdruckpistole abgegeben. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, feuerte der 59-Jährige die Schüsse am Dienstag gegen 15 Uhr im Michael-Bohnen-Ring ab. Ein Projektil traf einen 45 Jahre alten Passanten, der daraufhin die Polizei verständigte. Diese sperrte den Bereich rund um das Wohnhaus ab. Der mutmaßliche Täter wurde vorläufig festgenommen. In der Wohnung des Mannes fanden die Beamten zwei Schreckschusspistolen sowie zwei Dekorationswaffen, die allesamt beschlagnahmt wurden. Der Festgenommene besaß außerdem einen kleinen Waffenschein. Nun wird geprüft, ob der 59-Jährige charakterlich geeignet ist, zukünftig noch einen solchen zu besitzen. Gegen ihn wurde ein Strafermittlungsverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet.

+++ Maskierte überfallen Supermarkt – Vier Menschen leicht verletzt +++

Vier Menschen sind bei einem Supermarktüberfall in Neukölln leicht verletzt worden. Am Dienstagabend bedrohten vier Maskierte gegen 21.40 Uhr den 31 Jahre alten Kassierer des Geschäfts in der Silbersteinstraße mit einem Messer und forderten die Einnahmen, wie die Polizei mitteilte. Anschließend versprühten die Räuber demnach Reizgas. Der 31-jährige Angestellte, ein Sicherheitsmitarbeiter sowie zwei Kunden im Alter von 31 und 38 erlitten Augen- und Atemwegsreizungen. Die Verletzten wurden behandelt. Die Täter flohen unerkannt mit ihrer Beute. Zur Höhe der Beute machte die Polizei keine Angaben.

+++ Fußgängerin von Jaguar erfasst +++

Eine Fußgängerin ist bei einem Verkehrsunfall in Fennpfuhl am Dienstagnachmittag schwer verletzt worden. Die 76-Jährige überquerte laut Polizei gegen 15.45 Uhr die Fahrbahn der Storkower Straße und wurde dabei von einem Jaguar erfasst, der auf der Storkower Straße in Richtung Möllendorffstraße unterwegs war. Die Seniorin erlitt durch den Unfall eine Kopfverletzung und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

+++ Wohnungsbrand in Prenzlauer Berg - Mann muss wiederbelebt werden +++

Bei einem Wohnungsbrand im Prenzlauer Berg ist ein Mann lebensgefährlich verletzt worden. Der 59-jährige Mieter der Wohnung wurde am Dienstagabend von der Berliner Feuerwehr gerettet und vor Ort reanimiert, wie ein Feuerwehrsprecher am Mittwoch mitteilte. Der Verletzte wurde ohnmächtig im Schlafzimmer aufgefunden und nach der Reanimation in eine Spezialklinik gebracht. Alle anderen Bewohner des Hauses in der Aalesunder Straße konnten sich selbstständig in Sicherheit bringen und blieben unverletzt. Zuvor brannten gegen 19.15 Uhr Einrichtungsgegenstände in der Küche der Wohnung im Hinterhaus eines fünfgeschossigen Wohngebäudes. Die Feuerwehr war mit 26 Einsatzkräften vor Ort. Der Brand konnte gelöscht und ein Übergreifen der Flammen verhindert werden. Warum die Gegenstände Feuer gefangen hatten, war noch unklar. Ein Brandkommissariat ermittelt.