Toter an Bushaltestelle gefunden

Berlin. An der Bushaltestelle Machnower Straße in Steglitz-Zehlendorf wurde am Dienstagmorgen ein toter Mann aufgefunden. Das bestätigte ein Polizeisprecher. Nach Informationen der Berliner Morgenpost soll es sich bei dem Toten um einen Obdachlosen handeln.

Der Polizeisprecher teilte weiter mit, dass bisher keine Hinweise auf Fremdverschulden vorliegen würden. Routinemäßig würde jetzt ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet. Weitere Angaben wurden nicht gemacht.

An der Bushaltestelle waren am Morgen Rettungskräfte und Polizei vor Ort.