Blaulicht-Blog: Mann prallt mit Auto gegen Baum und stirbt

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin von Sonntag, 9. April.

+++ Mann prallt mit Auto gegen Baum und stirbt +++

Bei einem Verkehrsunfall in der Nähe von Langewahl (Landkreis Oder-Spree) ist ein Mann ums Leben gekommen. Der 26-Jährige kam mit seinem Auto auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Langewahl und Streitberg von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Der Mann starb in der Nacht zu Dienstag am Unfallort. Warum der Fahrer mit seinem Wagen von der Straße abkam, war zunächst unklar.

+++ Dach einer Wohnlaube in Flammen +++

In Rudow ist das Dach einer großen Wohnlaube in Flammen aufgegangen. Das Feuer brach am frühen Dienstagmorgen in einer Gartenanlage am Rhodeländerweg aus, wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte. Rund 30 Einsatzkräfte waren am Ort, um den Brand zu löschen. Ein Übergreifen der Flammen auf andere Gebäude konnte verhindert werden. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache war zunächst nicht bekannt.

+++ Autotür plötzlich geöffnet - Radfahrer schwer verletzt +++

Wohl wegen einer geöffneten Autotür ist in Schmargendorf ein Radfahrer am Montag schwer verletzt worden. Nach bisherigen Ermittlungen stürzte der 50-Jährige kurz vor 16.00 Uhr mit seinem Mountainbike in der Friedrichshaller Straße, als plötzlich eine 62 Jahre alte Autofahrerin die Tür ihres Fords geöffnet haben soll. Der Radfahrer fuhr dagegen und stürzte. Er wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.