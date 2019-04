Blaulicht-Blog: Junge nach Unfall auf Tempelhofer Feld verletzt

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin von Sonntag, 8. April.

+++ Zehnjähriger nach Unfall auf Tempelhofer Feld verletzt +++

Ein Zehnjähriger ist bei einem Verkehrsunfall in Tempelhof schwer verletzt worden. Der Teenager war mit seiner Mutter gegen 15.30 Uhr mit dem Fahrrad auf dem Tempelhofer Feld unterwegs, als ihnen ein Jugendlicher mit seinem Vater - ebenfalls auf Rädern - entgegen kamen. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß, bei dem der Zehnjährige auf den Kopf stürzte und kurzzeitig das Bewusstsein verlor. Obendrein klagte er über Übelkeit und Kopfschmerzen. Der Vater des Jugendlichen erkundigte sich kurz nach dem Verletzten und fuhr dann mit seiner Begleitung weiter.

+++ Kneipenwirt beleidigt Gäste fremdenfeindlich +++

In Charlottenburg ist Sonntagabend ein Kneipenwirt nach einer Beleidigung und Zeigen des sogenannten Hitlergrußes vorläufig festgenommen worden. Zeugenaussagen zufolge soll der 54-Jährige gegen 20.40 Uhr in dem Lokal in der Zillestraße mit zwei Gästen, beide 56 Jahre alt, in Streit geraten sein. Danach soll er sie fremdenfeindlich und antisemitisch beleidigt haben. Anschließend soll er seinen rechten Arm zu dem verbotenen Gruß gehoben und einen Gast bespuckt haben. Alarmierte Polizeibeamte nahmen den alkoholisierten Mann fest und brachten ihn zur Blutentnahme in eine Gefangenensammelstelle, aus der er anschließend entlassen wurde.

+++ Maskierte bedrohen Mann mit Schusswaffe +++

Zwei Maskierte haben in Marzahn einen 35-Jährigen mit einer Schusswaffe bedroht. Das Duo verlangte am Sonntagabend gegen 20.40 Uhr auf der Allee der Kosmonauten Geld sowie ein Mobiltelefon von dem Mann, wie eine Sprecherin der Polizei am Montagmorgen sagte. Als ein Passant vorbeigelaufen sei, hätten die Räuber jedoch die Flucht ergriffen, hieß es. Der 35-Jährige erlitt einen Schock.

+++ Unbekannte zünden Auto in Tempelhof an +++

Unbekannte haben in Tempelhof ein Auto angezündet. Der Audi wurde bei dem Brand in der Teilestraße Ecke Rohdestraße nahezu komplett zerstört, wie eine Sprecherin der Polizei sagte. Demnach bemerkte ein vorbeifahrender Autofahrer gegen 2 Uhr das Feuer in der Nacht zum Montag. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

+++ Bundespolizei nimmt Graffiti-Sprüher fest +++

Bundespolizisten haben Freitag einen Graffiti-Sprüher festgenommen, der am Bahnhof Westend eine S-Bahn besprüht hatte. Mitarbeiter der DB-Sicherheit beobachteten gegen 16.30 Uhr zwei Männer, die eine nahe des Bahnhofs abgestellte S-Bahn auf etwa 20 Quadratmeter besprühten. Sie konnten einen der Männer festhalten und an alarmierte Bundespolizisten übergeben während sein Begleiter unerkannt flüchtete. Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung gegen den 29-Jährigen und den unbekannten Tatverdächtigen ein.

+++ Rettungskräfte antisemitisch beleidigt +++

Rettungssanitäter sind bei einem Einsatz in Prenzlauer Berg antisemitisch beleidigt worden. Ersten Ermittlungen zufolge wurden die Rettungskräfte am Sonntag gegen 15 Uhr zu einem 56-Jährigen wegen einer Kopfplatzwunde in die Paul-Grasse-Straße gerufen. Der Mann wollte sich von den Sanitätern allerdings nicht behandeln lassen und beleidigte diese fremdenfeindlich. Die Polizei nahm daraufhin eine Anzeige auf.

+++ Vater und Sohn angegriffen – Reizgasattacke +++

Ein Vater und dessen Sohn sind in Gesundbrunnen fremdenfeindlich beleidigt und mit Reizgas angegriffen worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, beleidigte eine Unbekannte den 64 Jahre alten Mann und seinen Sohn im Alter von 13 gegen 15.30 Uhr im Müllraum eines Mehrfamilienhauses in der Putbusser Straße. Die Frau soll plötzlich auf die beiden zugekommen sein, sie beleidigt haben und Reizgas in die Richtung des Vaters gesprüht haben. Dieser konnte rechtzeitig ausweichen. Anschließend flüchtete die Frau.

+++ Brand in Wohnhaus - Feuerwehr rettet mehrere Personen +++

Am Sonntag ist in einem Wohnhaus an der Sonnenallee in Neukölln in einem Keller ein Brand ausgebrochen. Acht Erwachsene, sieben Kinder, ein Säugling und fünf Hunde wurden außerdem von der Feuerwehr unverletzt gerettet. Ein 32-Jähriger rettete sich selbst aus dem Fenster des Erdgeschosses und verletzte sich leicht am Fuß. 60 Kräfte waren im Einsatz.

+++ Imbiss steht in Flammen +++

Ein Imbiss in Spandau hat am Sonntagabend in Brand gestanden. Ein Anwohner bemerkte die Flammen im Siemenswerderweg gegen 22.30 Uhr und verständigte die Feuerwehr. Der Pächter gab an, den Imbiss kurz zuvor geschlossen zu haben. Das Gebäude wurde durch das Feuer stark an der Außenwand und an den Stromleitungen beschädigt. Verletzt wurde niemand.

+++ 509 Verkehrsunfälle am Wochenende in Brandenburg +++

Die Polizei hat in Brandenburg am Wochenende 509 Verkehrsunfälle gezählt. 103 Menschen wurden dabei verletzt, sagte ein Sprecher des Lagezentrums in Potsdam am Montagmorgen. Getötet wurde niemand. Bei 76 der 509 Unfälle gab es Verletzte. Bei 433 Unfällen entstanden Sachschäden.