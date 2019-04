Frontal gegen Lkw geprallt - Mutter und Baby schwer verletzt

Baby und seine Mutter bei Unfall schwer verletzt: Ein Lkw-Fahrer hat in Wedding beim Abbiegen einen schweren Fehler gemacht.

Berlin. Bei einem Unfall in Wedding ist ein Säugling schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, ereignete sich der Unfall am Sonnabendabend gegen 19 Uhr im Bereich der Kreuzung Müllerstraße/Barfußstraße.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Verkehrsermittler fuhr ein 56-Jähriger mit seinem Lkw zunächst auf dem linken Fahrstreifen der Müllerstraße und bog dann nach rechts in die Barfußstraße ab. Dabei übersah der Fahrer offenbar einen ihm entgegenkommenden vorfahrtsberechtigten Pkw Peugeot.

Dessen 31 Jahre alte Fahrerin konnte einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden und prallte frontal gegen den abbiegenden Lkw. In dem Pkw befand sich neben der Fahrerin deren vier Monate alter Säugling. Beim Zusammenprall wurden die Airbags des Pkw ausgelöst, einer traf das in einer Babyschale auf dem Beifahrersitz positionierte Kind und verletzte es schwer.

Die 31-Jährige trug lediglich leichte Verletzungen davon. Der Säugling wurde von Rettungskräften zur sofortigen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, der Lkw-Fahrer blieb unverletzt.

