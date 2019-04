Oranienburg: Feuer in Recyclingfirma - Warnung an Anwohner

Auf dem Gelände einer Recyclingfirma in Oranienburg (Oberhavel) ist am frühen Sonntagmorgen ein Großbrand ausgebrochen.

Oranienburg Brand in Recyclingfirma: Warnung an Anwohner

Oranienburg. Auf dem Gelände einer Recyclingfirma in Oranienburg (Oberhavel) ist am frühen Sonntagmorgen ein Großbrand ausgebrochen. Der Alarm sei um 4.49 Uhr eingegangen, teilte ein Sprecher der Feuerwehr-Regionalleitstelle Nordost mit. Auf einer Fläche von 50 mal 70 Metern seien Sperrmüll und Bauabfälle aus noch ungeklärter Ursache in Brand geraten.

Sieben Ortsfeuerwehren mit 66 Einsatzkräften konnten das Feuer bis zum Vormittag löschen. Die Anwohner wurden unterdessen aufgefordert, wegen der Rauchentwicklung Fenster und Türen geschlossen zu halten und Klimaanlagen abzustellen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.