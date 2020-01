Regionalbahn entgleist - Zugverkehr läuft wieder an

Der Zug sprang am Dienstagabend bei der Einfahrt in den Bahnhof Birkenwerder in Brandenburg aus dem Gleis.

Birkenwerder. Eine Regionalbahn ist nördlich von Berlin entgleist und hat damit von Dienstagabend bis Mittwochmittag für Behinderungen im Bahnverkehr gesorgt. Der Zug sei am Dienstagabend bei der Einfahrt in den Bahnhof Birkenwerder in Brandenburg aus dem Gleis gesprungen, sagte ein Sprecher der Bahn. Es sei niemand verletzt worden. Der Zug, in dem sieben Reisende saßen, wurde am Abend evakuiert.

Polizisten am Dienstagabend in der Nähe des Bahnhofs Birkenwerder.

Foto: Thomas Peise / BM

Durch den Unfall war der Zugverkehr der S-Bahnlinie 8 zwischen Hohen Neuendorf und Birkenwerder unterbrochen. Am späten Abend wurde die Strecke wieder freigegeben.

Die S-Bahnlinie 1 zwischen Birkenwerder und Oranienburg war bis Mittwochvormittag gesperrt. Um 14.31 Uhr wurde der Bahnverkehr wieder aufgenommen.

