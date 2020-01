Tödlich verletzter Fußballfan: Spenden werden gesammelt

Berlin. Im Fall des getöteten Fußballfans im Berliner Stadtteil Prenzlauer Berg ist der Täter bisher nicht gefasst und der Hintergrund weiter unklar. Bei der ermittelnden Mordkommission hat sich die Zahl der eingegangenen Hinweise inzwischen aber auf 26 erhöht, wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch auf Anfrage sagte. Zur Qualität der Hinweise äußert sich die Behörde nicht.

Wie die Sprecherin weiter sagte, soll der Täter laut Zeugenaussagen auch homophobe Beleidigungen geäußert haben. Allerdings sei unklar, ob diese einen Bezug zum Opfer hatten. Der 19-Jährige hatte am Sonnabendnachmittag auf einem Supermarktparkplatz an der Stahlheimer Straße Ecke Wichertstraße mindestens eine Stichverletzung erlitten. Er starb später trotz einer Not-OP.

Spenden für Angehörige und Bestattung werden gesammelt

Der Tod des 19-Jährigen erschüttert die Fußballszene. Auf der Internetseite Leetchi haben Bekannte des Opfers bereits ein Spendenkonto eingerichtet. Auf dem Konto sind bislang 5.666,62 Euro (Stand Mittwoch, den 13. Februar um 12.56 Uhr) zusammengekommen. Auch auf der Internetseite von Paypal kann man unter "Spenden für die Familie von Karl" Spenden abgeben. Dort sind bislang 3.080,02 Euro (Stand Mittwoch, den 13. Februar um 12.56 Uhr) eingegangen.

Die Fans des 1. FC Union Berlin spendeten häufig die Summe 19,66 Euro. Das ist das Gründungsjahr des Zweitligisten. In der Spendenliste sind auch viele Fans des Bundesligisten Hertha BSC zu sehen. Sie gaben Spenden in Höhe von 18,92 Euro ab - in Anlehnung an das Gründungsjahr. Doch nicht nur Fans von Hertha BSC spendeten. Auch die Facebook-Gruppe "Der Borusse - Für den Erhalt der Fankultur" ruft in einem Video zu Spenden auf.

Viele Menschen kamen zur Gedenkveranstaltung

Mehr als 200 Menschen fanden sich am späten Montagnachmittag auf dem tristen Netto-Parkplatz an der Stahlheimer Straße ein, um dem toten 19-Jährigen zu gedenken.

Betroffen und sprachlos legten Männer, Frauen und ganze Familien Blumen ab und zündeten Dutzende Kerzen an. Die trauernden Union-Anhänger legten Schals, Mützen und Fahnen in Rot-Weiß unter dem Baum nieder, wo einer ihrer Anhänger am Wochenende durch eine brutale Attacke ums Leben gekommen war. „Das braucht niemand und versteht auch keiner“, sagte ein Union-Fan der Berliner Morgenpost.

