Frau zieht 17-Jährige an Haaren und stößt sie auf Gleise

Berlin. Eine 17-Jährige ist am Montagnachmittag Opfer einer Gewaltattacke am U-Bahnhof Alexanderplatz in Mitte geworden.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, stand die Jugendliche gegen 16.40 Uhr auf dem Bahnsteig, als plötzlich eine Frau an ihren Haaren zog, sie schlug und anschließend in das Gleisbett stieß. Durch den Sturz erlitt sie leichte Verletzungen.

Die offenbar verwirrte Angreiferin wurde festgenommen und wird und in einer Klinik psychisch betreut.

