Blaulicht-Blog: Versuchter Raub - Paketbote überfallen

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr vom 5. Februar 2019 in Berlin.

+++ Zustellung verweigert - Paketbote beinahe ausgeraubt +++

Ein Mann und eine Frau hatten am Montagnachmittag in Mitte versucht, einen Paketzusteller zu berauben. Sie wurden festgenommen. Der 26-Jahre alte Paketbote wollte nach eigenen Angaben zufolge das Paket gegen 14.30 Uhr in die Gerichtstraße zustellen, vermutete allerdings einen Warenkreditbetrug, sodass er die Zustellung verweigerte. Er informierte die Besitzer – ein Mann und eine Frau im Alter von 29 Jahren - darüber, die den 26-Jährigen kurzerhand auf der Straße abfingen und ihm das Paket entreißen wollten. Anschließend kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Alarmierte Polizisten nahmen die beiden 29-Jährigen fest und übergaben sie der Kriminalpolizei. Der vermutete Warenkreditbetrug bestätigte sich. In der Wohnung der Tatverdächtigen fanden die Beamten eine kleine Cannabisplantage. Auf die beiden kommen nun Strafverfahren wegen versuchten Raubes, Warenkreditbetruges sowie Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz zu.

+++ Bauwägen von Wohnprojekt angezündet +++

Auf einem Areal mit mehreren bewohnten Bauwägen in Kreuzberg ist am frühen Dienstagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Zwei Bauwägen brannten auf der Fläche in der Ratiborstraße in voller Ausdehnung, wie die Feuerwehr mitteilte. Der 44 jahre alte Besitzer erschien kurze Zeit später am Ort. Menschen wurden demnach keine verletzt. Die Polizei vermutet, dass das feuer durch einen im Wagen befindlichen Ofen ausgebrochen sein könnte. Die Feuerwehr war mit 16 Kräften im Einsatz, um die Flammen zu löschen. Ermittelt wird nun wegen fahrlässiger Brandstiftung.

+++ Drei Autos ausgebrannt +++

Drei Autos sind am frühen Dienstagmorgen in Schöneberg ausgebrannt. Die Feuerwehr wurde um kurz nach 2 Uhr alarmiert, wie ein Sprecher mitteilte. Menschen wurden in der Crellestaße demnach keine verletzt. Die Ursache war zunächst nicht bekannt, die Polizei geht nach Angaben einer Sprecherin jedoch von Brandstiftung aus. Die Feuerwehr war mit acht Einsatzkräften vor Ort, um den Brand zu löschen. Ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt hat die Ermittlungen aufgenommen.

An der Crellestraße brannten mehrere Autos.

Foto: Morris Pudwell

+++ Kind bei Verkehrsunfall schwer verletzt +++

Ein 13 Jahre altes Kind ist bei einem Verkehrsunfall am Montagabend in Neukölln schwer verletzt worden. Der Junge wurde von einem Auto erfasst, als er die Hermannstraße überqueren wollte, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Er kam demnach mit schweren Verletzungen am Kopf und an den Beinen ins Krankenhaus. Nähe Einzelheiten zum Unfallhergang waren zunächst nicht bekannt.

+++ Seniorin von Audi erfasst +++

Eine 77 Jahre alte Fußgängerin ist beim Überqueren der Pichelsdorfer Straße in Spandau von einem Audi erfasst worden. Der Unfall ereignete sich am Montag gegen 17.30 Uhr. Mit Verdacht auf einen Hüftbruch wurde die Seniorin in ein Krankenhaus gebracht.

+++ 82-Jähriger fährt ins Gleisbett +++

Foto: Morris Pudwell

Ein 82 Jahre alter Autofahrer ist am Montag gegen 18 Uhr in Oberschöneweide mit seinem BMW rund 50 Meter weit ins Gleisbett an der Tramhaltestelle Edisonstraße/Rummelsburger Straße gefahren. Die Linien 17, 21, 27 und 37 waren zwischenzeitlich eingestellt. Die Hintergründe der Irrfahrt waren zunächst unklar. Einsatzkäfte der Feuerwehr hievten das Auto von den Gleisen. Gegen 18.45 Uhr lief der Tram-Verkehr auf den betroffenen Linien wieder an.

+++ Feuer an der Frankfurter Allee +++

Die Berliner Feuerwehr ist am Montagnachmittag zu einem Feuer in einer Wohnung an der Frankfurter Allee in Friedrichshain ausgerückt. Es brannten Einrichtungsgegenstände in einer Wohnung im siebten Obergeschoss, wie die Feuerwehr beim Kurznachrichtendienst Twitter mitteilte. 42 Einsatzkräfte waren vor Ort, verletzt wurde niemand. Nach etwa einer Stunde war das Feuer unter Kontrolle.

+++ Lebloser Mann nach Wohnungsbrand gefunden +++

An der Martin-Luther-Straße 25 in Schöneberg brannte es am Montagnachmittag im Erdgeschoss eines neunstöckigen Wohnhauses. In der Wohnung standen Einrichtungsgegenstände in Flammen. Eine Nachbarin hörte um kurz vor 14 Uhr Hilferufe, auf ihr Klingeln und Klopfen reagierte allerdings niemand. Herbeigerufene Feuerwehrleute entdeckten in der Wohnung nur noch einen leblosen Mann, wie ein Sprecher auf Twitter mitteilte. Weitere Verletzte gab es nicht.

