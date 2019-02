Blaulicht-Blog: Bauwägen von Wohnprojekt angezündet

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr vom 5. Februar 2019 in Berlin.

+++ Bauwägen von Wohnprojekt angezündet +++

Auf einem Areal mit mehreren bewohnten Bauwägen in Kreuzberg ist am frühen Dienstagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Zwei Bauwägen brannten auf der Fläche in der Ratiborstraße in voller Ausdehnung, wie die Feuerwehr mitteilte. Menschen wurden demnach keine verletzt. Die Brandursache war zunächst nicht bekannt. Die Feuerwehr war mit 16 Kräften im Einsatz, um die Flammen zu löschen.

+++ Drei Autos ausgebrannt +++

Drei Autos sind am frühen Dienstagmorgen in Schöneberg ausgebrannt. Die Feuerwehr wurde um kurz nach 2 Uhr alarmiert, wie ein Sprecher mitteilte. Menschen wurden in der Crellestaße demnach keine verletzt. Die Ursache war zunächst nicht bekannt, die Polizei geht nach Angaben einer Sprecherin jedoch von Brandstiftung aus. Die Feuerwehr war mit acht Einsatzkräften vor Ort, um den Brand zu löschen.

An der Crellestraße brannten mehrere Autos.

Foto: Morris Pudwell

+++ Kind bei Verkehrsunfall schwer verletzt +++

Ein 13 Jahre altes Kind ist bei einem Verkehrsunfall am Montagabend in Neukölln schwer verletzt worden. Der Junge wurde von einem Auto erfasst, als er die Hermannstraße überqueren wollte, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Er kam demnach mit schweren Verletzungen am Kopf und an den Beinen ins Krankenhaus. Nähe Einzelheiten zum Unfallhergang waren zunächst nicht bekannt.

+++ 82-Jähriger fährt ins Gleisbett +++

Foto: Morris Pudwell

Ein 82 Jahre alter Autofahrer ist am Montag gegen 18 Uhr in Oberschöneweide mit seinem BMW rund 50 Meter weit ins Gleisbett an der Tramhaltestelle Edisonstraße/Rummelsburger Straße gefahren. Die Linien 17, 21, 27 und 37 waren zwischenzeitlich eingestellt. Die Hintergründe der Irrfahrt waren zunächst unklar. Einsatzkäfte der Feuerwehr hievten das Auto von den Gleisen. Gegen 18.45 Uhr lief der Tram-Verkehr auf den betroffenen Linien wieder an.

+++ Feuer an der Frankfurter Allee +++

Die Berliner Feuerwehr ist am Montagnachmittag zu einem Feuer in einer Wohnung an der Frankfurter Allee ausgerückt. Es brannten Einrichtungsgegenstände in einer Wohnung im siebten Obergeschoss, wie die Feuerwehr beim Kurznachrichtendienst Twitter mitteilte. 42 Einsatzkräfte waren vor Ort, verletzt wurde niemand. Nach etwa einer Stunde war das Feuer unter Kontrolle.

+++ Möbel brannten in einer Wohnung in Friedrichshain +++

( BM )