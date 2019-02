U-Bahnhof Neukölln: Rollstuhlfahrerin zu Boden getreten

Vorfall am Bahnsteig

Vorfall am Bahnsteig Rollstuhlfahrerin im U-Bahnhof Neukölln zu Boden getreten

Berlin. Zwei 16-Jährige und ein noch Unbekannter haben am Sonntagabend am U-Bahnhof Neukölln auf eine Rollstuhlfahrerin eingetreten. Zuvor soll die Rollstuhlfahrerin die dreiköpfige Gruppe rassistisch beleidigt haben, aus ihren Rollstuhl aufgestanden und auf die Gruppe zugegangen sein. Das teilte die Polizei am Montagabend mit. Die zwei 16-Jährigen konnten vorläufig festgenommen werden.

Zu dem Vorfall war es laut Polizei gegen 19.30 Uhr gekommen. Beim Warten auf einen Zug soll es zu einem Streit zwischen den Personen gekommen sein. Dabei soll einer der beiden 16-Jährigen die Frau zu Boden getreten haben, als sie auf ihn zuging. Am Boden liegend sollen der 16-Jährige und dessen unbekannter Begleiter auf die Frau wiederholt eingetreten haben.

Vor dem Eintreffen der Polizei versuchten die Jugendlichen noch zu flüchten. Polizisten konnten die beiden 16-Jährigen aber festhalten. Ihr Begleiter flüchtete unerkannt. Die unbekannte Rollstuhlfahrerin flüchtete mit der U-Bahn.

Polizisten brachten die beiden 16-Jährigen in eine Gefangenensammelstelle, wo sie durchsucht und nach erkennungsdienstlichen Behandlungen wieder entlassen wurden. Bei den Durchsuchungen fand man bei den Jugendlichen Messer und einen Schlagstock.

( BM )