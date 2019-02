Spurenermittler der Polizei stehen in einer ausgebrannten Wohnung in Schöneberg.

Das Feuer war aus noch ungeklärter Ursache in der Einzimmerwohnung des Mehrfamilienhauses in der Martin Luther-Straße ausgebrochen.

Brände Mann stirbt bei Wohnungsbrand in Berlin-Schöneberg

Berlin. Bei einem Brand in einer Wohnung in Berlin-Schöneberg ist am Montag ein 66-jähriger Mann ums Leben gekommen. Ob es sich um den Mieter der Wohnung handelte, konnte ein Polizeisprecher noch nicht sagen. Weitere Menschen kamen nicht zu Schaden.

Das Feuer war am Montagnachmittag aus noch ungeklärter Ursache in der Einzimmerwohnung des Mehrfamilienhauses in der Martin Luther-Straße ausgebrochen. Die Flammen griffen auf Küche und Wohnzimmer über. Das übrige Gebäude war von dem Feuer nicht betroffen.

Die Feuerwehr war mit 30 Einsatzkräften vor Ort. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung aufgenommen.

Mehr Polizeiberichte:

Fahndung: Polizei sucht diesen Pistolen-Räuber

Auf der Flucht nach Berlin: Polizei fasst Uhrenräuber

Fünf Männer gehen in S-Bahn auf Streitschlichter los

( dpa )