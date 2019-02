Berlin: Serie von Kinderwagen-Bränden in Neu-Hohenschönhausen

Berlin. Großeinsatz der Berliner Feuerwehr: Die Feuerwehr ist am Montagvormittag aufgrund drei gemeldeter Brände nach Neu-Hohenschönhausen ausgerückt. Nachdem die Feuerwehrleute eintrafen, gab es zwei neue Brandstellen. Die Feuerwehr geht von einem Brandstifter aus.

#Brände in #Neu_Hohenschönhausen

Aktuell sind Kräfte der @Berliner_Fw an mehreren Einsatzstellen tätig. Über eine örtliche Einsatzleitung koordinieren wir derzeit drei Einsätze in unmittelbarer Nähe. Wird gehen davon aus, dass ein Brandstifter dort Brände legt. Infos folgen... — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) February 4, 2019

Es brannte jeweils in Treppenhäusern. Die Wohnhäuser befinden sich in der Vincent-Van-Gogh-Straße, in der Warnitzer Straße und Grevesmühlener Straße. Die Straßen befinden sich in unmittelbarer Umgebung.

Foto: Google Maps

Nach Informationen der Berliner Morgenpost standen drei Kinderwagen in Flammen. Auch die Polizei ist vor Ort und nahm die Ermittlungen auf.

