Berlin: Rettungskräfte während Einsatz in Kreuzberg angegriffen

Anzeige erstattet Rettungskräfte während Einsatz in Kreuzberg angegriffen

Berlin. Während eines Einsatzes in Kreuzberg sind Feuerwehrleute am Sonntag bedroht und auch angegriffen worden. Die Einsatzkräfte wurden in die Reichenberger Straße alarmiert.

#Gewalt und #Angriff gegen #Einsatzkräfte

In #Kreuzberg wurden Einsatzkräfte beim #Rettungsdienst|Einsatz bedroht und verletzt. Sie brachten sich im Einsatzfahrzeug in Sicherheit, bis die @polizeiberlin eintraf. Der Patient wurde erst später in eine Klinik gebracht. — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) February 3, 2019

Sie gingen in die Wohnung, um einen Patienten zu versorgen. Den Angehörigen ging die Versorgung zu langsam. Es kam zu einer verbalen Auseinandersetzung. Die Einsatzkräfte fühlten sich bedroht. Sie verließen daraufhin die Wohnung.

Angehörige verfolgten die Rettungskräfte

Etwa zehn Angehörige folgten den Einsatzkräften auf die Straße. Es kam zu einem Handgemenge. Ein Feuerwehrmann wurde mit einem Faustschlag im Gesicht verletzt. Die Rettungskräfte brachten sich im Rettungswagen in Sicherheit. Auch als ein zweiter Rettungswagen eintraf, blieben die Einsatzkräfte zunächst im Wagen. Erst als die Polizei eintraf, konnten die Rettungskräfte wieder in die Wohnung. Der Patient wurde mit einstündiger Verzögerung in ein Krankenhaus gebracht. Es wurde Anzeige erstattet.

