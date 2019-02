Notarzt und Sanitäter während Einsatz in Kreuzberg angegriffen

Berlin. Ein Notarzt und zwei Sanitäter der Feuerwehr sind in Berlin-Kreuzberg bei der Versorgung eines Patienten angegriffen und verletzt worden. Die drei Männer mussten den Hilfseinsatz am Sonntagnachmittag abbrechen und in ihren Rettungswagen flüchten, bis die alarmierte Polizei eintraf. Erst danach konnten sie sich wieder um den Patienten kümmern und ihn ins Krankenhaus bringen, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Die beiden Sanitäter waren am Sonntag gegen 16.00 Uhr in eine Wohnung in der Reichenberger Straße gerufen worden, um den an Fieber erkrankten Sohn einer Familie zu behandeln. Der 44-jährige Vater war demnach offensichtlich nicht mit den Behandlungsmethoden einverstanden und begann die Sanitäter zu bedrängen und zu beschimpfen. Als ein weiterer 18-jähriger Sohn hinzukam, eskalierte die Situation.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr wehrten sich nach Angaben der Polizei. Sie brachen die Behandlung aber schließlich ab und flüchteten aus der Wohnung und dem Haus. Auf der Straße schlugen die Angreifer auf die Sanitäter und den inzwischen hinzugekommenen Notarzt ein, so dass sich die drei Rettungskräfte in ihrem Fahrzeug verschanzten.

Erst die herbeigerufenen Polizisten konnten den Arzt und die Sanitäter wieder zurück in die Wohnung begleiten, damit der kranke Sohn weiter versorgt und dann ins Krankenhaus gefahren werden konnte. Ein Feuerwehrbeamter erlitt leichte Verletzungen. Die Polizei ermittelt gegen den Vater, einen Deutschtürken, und den zweiten Sohn wegen tätlichen Angriffs.

Die Polizei reagierte am Montag auch über ihr Social-Media-Team. "Hey @Berliner_Fw", twitterte sie, "Folgende Begrüßungsformeln für uns als Idee: Wir kommen, um zu helfen. Es wäre freundlich, wenn Sie uns nicht angreifen".

Hey @Berliner_Fw

Folgende Begrüßungsformeln für uns als Idee:



👩‍🚒👨‍🚒 Wir kommen, um zu helfen. Es wäre freundlich, wenn Sie uns nicht angreifen.



👮‍♀️👮‍♂️ Sie sind uns vors Auto gesprungen, wir überprüfen nur was los ist. Wir wären dankbar, wenn Sie uns nicht angreifen.#Danke

^tsm pic.twitter.com/Y0WYUzLr5b — Polizei Berlin (@polizeiberlin) February 4, 2019

Der Berliner Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei (GdP), Norbert Cioma, bemerkte zu dem Vorgang: "Niemand braucht mir erzählen, dass wir übertreiben, wenn wir von einer unerträglichen Gewalt gegen unsere Kollegen sprechen. Wenn Menschen bedroht, attackiert sowie in Gesicht geschlagen werden und sich nur durch die Flucht in den Rettungswagen vor weiteren Angriffen schützen können, hat die Eskalation gegenüber dem Staat und seinen Beschäftigten jede Grenze überschritten."

In den vergangenen Jahren haben immer wieder Angriffe auf Sanitäter, Feuerwehrleute und Polizisten Schlagzeilen gemacht. Zuletzt kam es in der Silvesternacht in Berlin zu Übergriffen. Aggressive und zum Teil betrunkene Randalierer beschossen und bewarfen Feuerwehrleute mit Raketen und Böllern. Die Hilfsorganisationen beklagen, dass viele Menschen kaum mehr Respekt gegenüber den uniformierten Einsatzkräften haben. Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) forderte kürzlich, derartige Übergriffe müssten "gesellschaftlich geächtet" werden.

