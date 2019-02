Blaulicht-Blog: Feuerwehrleute während Einsatz in Kreuzberg angegriffen

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr vom 3. Februar 2019 in Berlin.

+++ Feuerwehrleute angegriffen und bedroht +++

Während eines Einsatzes in Kreuzberg sind Feuerwehrleute am Sonntagabend bedroht und auch angegriffen worden. Einsatzkräfte wurden in die Reichenberger Straße alarmiert. Sie gingen in die Wohnung, um einen Patienten zu versorgen. Den Angehörigen ging die Versorgung zu langsam. Es kam zu einer verbalen Auseinandersetzung. Die Einsatzkräfte fühlten sich bedroht. Sie verließen daraufhin die Wohnung. Etwa zehn Angehörige folgten den Einsatzkräften auf die Straße. Es kam zu einem Handgemenge. Ein Feuerwehrmann wurde mit einem Faustschlag im Gesicht verletzt. Eine Notärztin, die gerade eintraf, wurde auch bedroht. Die Rettungskräfte brachten sich in einem Rettungswagen in Sicherheit. Auch als ein zweiter Rettungswagen eintraf, blieben die Einsatzkräfte zunächst im Wagen. Erst als die Polizei eintraf, konnten die Rettungskräfte wieder in die Wohnung. Der Patient wurde mit einstündiger Verzögerung in ein Krankenhaus gebracht. Es wurde Anzeige erstattet.

+++ Feuer in einem Hochhaus +++

Die Berliner Feuerwehr ist am Sonntagabend zu einem Einsatz nach Friedrichshain ausgerückt. In einem Hochhaus in der Straße der Pariser Kommune kam es zu einer Rauchentwicklung in der 17. Etage eines 21-geschossigen Hochhauses. Es brannte ein Stromzähler in einem Technikraum. 50 Kräfte waren vor Ort.

+++ Mann fährt mit toter Frau im Auto +++

Ein Autofahrer ist vermutlich zwei Stunden lang mit seiner toten Frau im Wagen auf der Autobahn unterwegs gewesen. An der Raststätte Wolkslake-West der A10 bei Werder habe er einen Notarzt gerufen, weil die auf dem Beifahrersitz vermeintlich schlafende Frau nicht mehr reagierte, teilte die Polizeidirektion West am Sonntag mit. Die Ermittlungen zur Todesursache der 50-Jährigen seien noch nicht abgeschlossen. Krebsmedikamente im Auto deuteten aber auf eine schwere Erkrankung hin, in deren Folge sie möglicherweise im Schlaf starb. Das Paar war nach einer Reise nach Polen auf dem Rückweg in seinen Heimatort bei Bad Salzuflen in Nordrhein-Westfalen.

+++ Dieb in Spandau festgenommen +++

Bundespolizisten haben am Sonntagmorgen einen Dieb festgenommen. Zivilfahnder beobachteten im Bahnhof Spandau einen 24-jährigen Mann in der S-Bahn, der zwei Reisenden die Handys aus der Tasche zog. Bei einer Durchsuchung wurde weiteres Diebesgut aufgefunden

+++ Feuerwehr löscht Brand in Mitte +++

In einem Wohnhaus an der Scharrenstrasse in Mitte brannte es am Sonntagmorgen an mehreren Stellen im Hausflur. Die Feuerwehr rückte mit vier Staffeln an und hatte den Brand nach gut einer Stunde unter Kontrolle. Verletzt wurde nach ersten Angaben niemand.

+++ Toter Säugling in Park entdeckt - Mordkommission ermittelt +++

Der tote Säugling wurde im Elise-Tilse-Park entdeckt.

Foto: Thomas Peise

Passanten haben am Sonnabenabend im Elise-Tilse-Park am Halleschen Ufer in Kreuzberg die Leiche eines Säuglings gefunden. Polizeibeamte sperrten den Fundort in der Nähe des Tempodroms gegen 23 Uhr weiträumig ab. Eine Mordkommission nahm noch in der Nacht die Ermittlungen auf. Unklar war zunächst, ob es sich um einen männlichen oder weiblichen Säugling handelt.

+++ 31-Jähriger masturbiert im Streifenwagen und geht dann K.o. +++

Ein unter Drogen stehender Berlin-Tourist hat in der Nacht in einem Streifenwagen der Berliner Polizei randaliert und dann das Bewusstsein verloren. Der 31-Jährige musste wiederbelebt werden. Anschließend wurde er in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Polizisten hatten den Mann vor einem Club an der Joachimsthaler Straße in Charlottenburg aufgegriffen, weil er beinahe in den Autoverkehr getorkelt sei. Da er sich nicht mehr artikulieren konnte, brachten Polizisten ihn in ein Einsatzfahrzeug, um ihn zu seinem eigenen Schutz in Gewahrsam zu bringen. Wie die Polizei weiter mitteilte, schlief der Mann zunächst ein. Unterwegs wurde er demnach wieder wach und soll laut Polizei masturbiert haben. Als ihn die Polizisten aufforderten, dies zu unterlassen, streckte der 31-Jährige den Beamten seinen nackten Hintern entgegen. Anschließend schlug und trat er nach den Beamten. Die Polizisten schoben ihn zurück in seinen Sitz. Daraufhin bekam der Mann keine Luft mehr und sackte zusammen. Die Beamten leisteten Erste Hilfe und riefen einen Arzt hinzu. Dieser stellte fest, dass der Tourist keine Lebenszeichen mehr aufwies, und leitete eine Reanimation ein. Sanitäter brachten ihn in ein Krankenhaus. Im Rettungswagen randalierte der Mann erneut und musste fixiert werden. Eine erste Einschätzung der Ärztin deutete auf den Konsum verschiedener Betäubungsmittel hin. Der 31-jährige Besucher muss sich nun wegen Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

+++ Nach Verkehrsunfall: 88-jähriger erliegt Verletzungen +++

Nach einem Verkehrsunfall am 19. Januar ist der damals schwer verletzte Mann am Sonnabendnachmittag seinen Verletzungen erlegen. Das teilte die Polizei am Sonntag mit. Am 19. Januar hatte der 88 Jahre alte Mann im Stadtteil Marzahn die Märkische Allee überqueren wollen. Dabei hatte er offensichtlich nicht auf den Verkehr geachtet, wie die Polizei damals mitteilte. Der Mann wurde von einem Auto erfasst und prallte gegen dessen Windschutzscheibe. Mit schweren Kopf- und Rumpfverletzungen wurde er in ein Krankenhaus gebracht, wo er nun starb.

+++ Leiche im Großen Müggelsee gefunden +++

Am Südufer des Großen Müggelsees im Bezirk Treptow-Köpenick ist die Leiche eines Mannes gefunden worden. Spaziergänger hätten den leblos im Wasser treibenden Körper in der Nähe eines Hotels gefunden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Feuerwehr rückte nach dem Fund am Samstag an, um die Leiche des Mannes zu bergen. Hinweise auf Fremdverschulden gebe es derzeit nicht, hieß es weiter. Wie der Mann zu Tode kam, konnte die Polizei noch nicht sagen. Eine Obduktion soll nähere Hinweise liefern.

+++ Wohnmobil in Spandau ausgebrannt +++

Ein Wohnmobil ist in Spandau vermutlich angezündet worden und vollständig ausgebrannt. Eine Zeugin habe kurz nach 23 Uhr am Sonnabend zunächst zwei dunkel gekleidete Menschen an dem Fahrzeug in der Mertensstraße im Stadtteil Hakenfelde gesehen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Kurz darauf habe das Wohnmobil in Flammen gestanden. Mehrere Druckgasbehälter explodierten. Das Feuer beschädigte auch drei geparkte Autos. Die Feuerwehr löschte den Brand, das Wohnmobil wurde aber zerstört. Die Polizei ermittelt mit Verdacht auf Brandstiftung.

+++ Feuer in Hochhaus +++

In einem Hochhaus an der Barther Straße in Neu-Hohenschönhausen ist in der Nacht zu Sonntag ein Feuer ausgebrochen. Wie die Feuerwehr beim Kurznachrichtendienst Twitter mitteilte, brannte es in einem Müllsammelraum, es kam zur Verrauchung des Gebäudes. 42 Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand rasch löschen und den Hausflur belüften. Eine Person wurde vom Rettungsdienst versorgt.

+++ Auto kracht gegen Baum - Fahrerin und drei Kinder verletzt +++

Eine Autofahrerin und ihre drei Kinder sind bei einem Verkehrsunfall nahe Bad Saarow (Kreis Oder-Spree) schwer verletzt worden. Der Wagen der 40-Jährigen sei am Sonnabendabend aus noch ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen und gegen einen Baum gekracht, sagte ein Sprecher der Polizei. Anschließend rutschte das Auto in einen Graben. Die Frau und ihre Kinder im Alter von 5, 8 und 14 Jahren wurden ins Krankenhaus gebracht.

( BM )