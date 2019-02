Totes Baby in Kreuzberger Park gefunden

Berlin. Passanten haben am Sonnabenabend im Elise-Tilse-Park am Halleschen Ufer in Kreuzberg die Leiche eines Säuglings gefunden. Polizeibeamte sperrten den Fundort in der Nähe des Tempodroms gegen 23 Uhr weiträumig ab.

Zunächst bestand der Verdacht auf ein Tötungsdelikt, eine Mordkommission ermittelte kurzzeitig. Eine Sofortobduktion des weiblichen Säuglings ergab allerdings keine Hinweise auf ein Tötungsdelikt, wie die Polizei mitteilte. Inzwischen ermittelt die örtliche Kriminalpolizei.

Spaziergänger fanden letzte Nacht gg. 23 Uhr in einem Gebüsch des Elise-Tilse-Parkes in #Kreuzberg einen leblosen weiblichen Säugling. Die Sofortobduktion ergab keine Hinweise auf ein Tötungsdelikt. Unsere Kripo der #Dir5 führt die Ermittlungen. https://t.co/pEUexwQUP4

^tsm — Polizei Berlin (@polizeiberlin) February 3, 2019

Ein Polizeisprecher erklärte, nach derzeitiger Einschätzung käme eine Totgeburt oder ein natürlicher Tod unmittelbar nach der Geburt in Frage. Die Spaziergänger, die in dem Park mit einem Hund unterwegs waren, hatten den Leichnam in einem Gebüsch entdeckt.

Ermittler am Sonnabendabend am Tatort.

Funde toter Säuglinge haben in den vergangenen Jahren in Berlin immer wieder für Aufsehen gesorgt. Ein Überblick:

September 2018: Bei einer Familientragödie in Lichtenberg wirft ein 23-jähriger Mann sein Baby aus der siebten Etage eines Hochhauses. Anschließend springt der Vater springt selbst in die Tiefe. Beide sterben.

Mai 2016: Am Eisstadion in Wilmersdorf wird ein lebloser Säugling entdeckt. Der Hund eines Spaziergängers hatte die Leiche aufgespürt.

März 2016: In einer Parkanlage an der Ruschestraße in Lichtenberg entdecken Passanten eine Babyleiche.

Dezember 2015: Ein bereits toter Säugling wird in der Babyklappe eines Krankenhauses in Neukölln abgelegt. Im gleichen Monat wird ein toter Säugling in Steglitz entdeckt, die 18-jährige Mutter festgenommen.

November 2015: In Friedrichshain entdecken Mitarbeiter der Berliner Stadtreinigung (BSR) unter einem Laubhaufen versteckt die Leiche eines Neugeborenen.

Oktober 2014: Ein Spaziergänger in Neukölln entdeckt eine Babyleiche in einer Plastiktüte

April 2013: Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Neukölln finden in einem Abfallcontainer die Leiche eines Säuglings. Ein weiteres Baby wird im gleichen Monat in einem Park in Hellersdorf entdeckt

November 2011: In Charlottenburg wirft eine junge Mutter ihr neugeborenes Kind aus dem Fenster.

März 2009: An der Güntzelstraße in Wilmersdorf wird eine Babyleiche in einem Altkleidercontainer gefunden.

April 2008: Spaziergänger finden im Berliner Forst nahe dem Müggelsee in Köpenick einen toten Säugling in einer Tasche.

August 2006: Ebenfalls in Köpenick wird in einem Heizungskeller eine Babyleiche entdeckt, getötet von der 19-jährigen Mutter.

Februar 2005: Mitarbeiter eines Recyclinghofes in Mahlsdorf entdecken eine Babyleiche in einem dort abgestellten Container.

( BM )