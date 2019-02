Berlin: Leiche aus dem Großen Müggelsee in Köpenick geborgen

Die Leiche wurde in die Gerichtsmedizin transportiert. Eine Obduktion soll Klarheit über die Todesursache bringen.

Berlin. Eine tote männliche Person ist am Nachmittag aus dem Großen Müggelsee in Köpenick von der Feuerwehr geborgen worden. Der Mann wurde vom Uferweg aus auf dem Gelände eines Hotels am Müggelheimer Damm im Wasser treibend entdeckt. Nachdem die Kriminalpolizei die Untersuchungen vor Ort abgeschlossen hatte, wurde die Leiche von der Gerichtsmedizin abtransportiert. Hinweise auf Fremdverschulden gibt es nicht, eine Obduktion soll Klarheit bringen.

