Blaulicht-Blog: Fußgänger 50 Meter durch Luft geschleudert

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr vom 2. Februar 2019 in Berlin. Eine Übersicht.

Berlin. +++ Fußgänger 50 Meter durch die Luft geschleudert +++

Eine betrunkene Autofahrerin hat in Berlin einen Fußgänger angefahren und diesen schwer verletzt. Der 23-Jährige habe in der Nacht zum Samstag bei Rot eine Straße überqueren wollen und sei frontal vom Auto der 34-Jährigen erfasst worden, teilte die Polizei am Samstag mit. Der Fußgänger sei auf der Motorhaube noch 50 Meter weitergeschleift worden und dann auf die Straße gestürzt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Ein Alkoholtest bei der Fahrerin sei positiv ausgefallen, sie sei zudem nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis gewesen. Im Auto hätten sich neben der Fahrerin auch ihre zwei Kinder und ihre Mutter befunden. Alle vier seien unverletzt geblieben.

+++ Pkw in Straßenbahnschienen geraten +++

Auf der Rhinstrasse in Berlin Marzahn ist ein Autofahrer mit seinem Pkw beim Abbiegen von der Landsberger Allee in die Rhinstrasse, ins Gleisbett der Strassenbahn geraten. Der Fahrer wurde nicht verletzt. Mit einem Kran der BVG wurde der Wagen wieder auf die Straße gestellt

