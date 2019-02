Blaulicht-Blog: Fußgänger 40 Meter durch Luft geschleudert

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr vom 2. Februar 2019 in Berlin. Eine Übersicht.

Berlin. +++ Fußgänger 40 Meter durch die Luft geschleudert +++

Ein Fußgänger hat in der Nacht an der Kreuzung Landsberger Allee Ecke Storkower Strasse in Berlin Prenzlauer Berg schwere Verletzungen er litten. Der junge Mann wollte bei rot die Straße überqueren und wurde von einem Mercedes AMG erfasst. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Mann etwa 40 Meter weit geschleudert. Der Mercedes stoppte dann erst rund 200 Meter hinter der Unfallstelle.

Als die Polizei eintraf stellte sich heraus, dass die Fahrerin keinen Führerschein hat und angetrunken war. Der Unfalldienst der Polizei hat die Ermittlungen übernommen

+++ Pkw in Straßenbahnschienen geraten +++

Auf der Rhinstrasse in Marzahn ist ein Autofahrer mit seinem Pkw beim Abbiegen von der Landsberger Allee in die Rhinstrasse ins Gleisbett der Straßenbahn geraten. Der Fahrer wurde nicht verletzt.

Mit einem Kran der BVG wurde der Wagen wieder auf die Straße gestellt.

( BM )