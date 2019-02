Unbekannte attackieren brasilianische Botschaft

Mindestens vier Menschen haben am frühen Freitagmorgen Farbbeutel und Gegenstände gegen die Fassade des Gebäudes in Mitte geworfen.

Berlin. Mit Farbe und Gegenständen haben mehrere Unbekannte die brasilianische Botschaft in Mitte attackiert. Nach Aussagen des Sicherheitsdienstes haben mindestens vier Menschen am frühen Freitagmorgen gegen 1.00 Uhr Farbbeutel und Gegenstände gegen die Fassade des Gebäudes in der Wallstraße geworfen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Dabei wurden 16 Fenster zerstört.

Der Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen, da es sich um eine politisch motivierte Tat handeln könnte. Es werde auch geprüft, ob es einen Zusammenhang zu dem Angriff auf das Amazon-Gebäude in der Krausenstraße am Donnerstagmorgen gebe, hieß es weiter.

( dpa )