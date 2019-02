Blaulicht-Blog: Baum kracht auf Straße und beschädigt Autos

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin. Eine Übersicht.

+++ Baum kracht auf Straße und beschädigt Autos +++

Foto: Thomas Peise

Ein morscher Baum ist in der Nacht zu Freitag auf die Michiganseestraße in Lichtenberg gestürzt und hat dabei zwei parkende Autos beschädigt. Einsatzkräfte der Feuerwehr rückten an und zersägten den Stamm kurzerhand.

+++ Amazon-Kleintransporter stehen lichterloh in Flammen +++

Foto: Thomas Peise

Einsatzkräfte der Feuerwehr sind in der Nacht zu Freitag in die Wallensteinstraße in Karlshosrt gerufen worden. Dort standen zwei Kleintransporter von Amazon lichterloh in Flammen und brannten völlig aus. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden, verletzt wurde niemand. Auch in der Eulerstraße im Stadtteil Gesundbrunnen standen Transporter in Flammen. Da es sich um eine politisch motivierte Tat handeln könnte, ermittelt der Staatsschutz.

+++ Auto in Friedrichshain völlig ausgebrannt +++

Foto: Thomas Peise

In Friedrichshain hat in der Nacht zu Freitag ein Pkw in Flammen gestanden. Das Fahrzeug stand in der Koppenstraße und wurde von den Einsatzkräften der Feuerwehr schnell gelöscht. Auch ein dahinter stehendes Auto wurde durch das Feuer leicht beschädigt. Verletzt wurde niemand. Die Polizei schließt Brandstiftung nicht aus.

Mehr Polizeiberichte:

Schwer verletzter Obdachloser: Polizei bittet um Mithilfe

32-Jähriger greift an Bahnhof und in S-Bahn Frauen an

Auto von AfD-Mitglied in Neukölln angezündet

Blaulicht-Blog: Auto überschlägt sich - Mann schwer verletzt

( BM )