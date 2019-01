Gewalt gegen Politiker: Auto von AfD-Mitglied in Berlin-Neukölln angezündet

Ein Blaulicht leuchtet am auf dem Dach eines Polizeiwagens.

Gewalt gegen Politiker: In der Nacht zu Donnerstag gab es einen Brandanschlag auf das Auto eines AfD-Politikers in Neukölln.

Kriminalität Auto von AfD-Mitglied in Neukölln angezündet

Berlin. Am Käthe-Dorsch-Ring in Neukölln ist in der Nacht zu Donnerstag das Auto eines AfD-Mitglieds angezündet worden. Dies berichtet der AfD-Landesvorsitzende Georg Pazderski auf Twitter. Es handelt sich um einen silbernen Ford Focus.

Die Gewaltspirale gegen die #AfD dreht sich weiter. Heute Nacht gab es einen #Brandanschlag auf das Auto eines #AfD-Mitglieds in #Berlin-#Neukölln. Der #Innensenator Berlins kommentierte im letzten Jahr die Angriffe auf die AfD lapidar: „Wer austeilt muss auch einstecken können.“ pic.twitter.com/cVJ9jUOi2C — Georg Pazderski (@Georg_Pazderski) January 31, 2019

Nach Morgenpost-Informationen war das Feuer gegen 23.45 Uhr von Anwohnern bemerkt worden. Die Feuerwehr konnte die Flammen löschen. In der Nähe soll ein Verdächtiger festgenommen worden sein.

